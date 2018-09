FIFA 19 Statistik zeigt: Deutscher Fußball so schlecht wie vor zehn Jahren

Berlin (ots) - WM-Debakel, Abrutschen in der Fünfjahreswertung undfinanziell abgehängte Bundesliga-Klubs - die zurückliegende Spielzeithat gezeigt, wie schlecht es um den deutschen Fußball steht. EineSpielerdaten-Auswertung der Fußballsimulationen FIFA 10 bis FIFA 19(Veröffentlichung: 28. September 2018) fasst diese Misere in Zahlen.Sowohl die deutschen Klubs als auch die Nationalmannschaft sind nachjahrelangem Hoch wieder auf dem Niveau der Saison 2009/10 angelangt.Die Bewertungen des Spieleherstellers EA lassen sich als Spiegelbildder Fußballwelt werten.Mats Hummels, Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen und Toni Kroos -unter den besten 50 Spielern der Welt finden sich nur vier deutscheSpieler. Auf einen schlechteren Wert kamen die deutschen Spielerlediglich 2009/10 und 2010/11. Damals waren mit Philipp Lahm, RobertEnke und Mario Gómez bzw. Lahm, Neuer und Bastian Schweinsteigerjeweils drei Spieler unter den Top 50. Zu Bestzeiten 2014/15 waren eszehn.Ähnlich sieht es bei den Bundesliga-Profis aus. Mit Neuer,Hummels, James Rodríguez und Robert Lewandowski findet man in diesemJahr ebenfalls vier Bundesliga-Spieler in den Top 50. Diesen Werthatte es lediglich 2009/10 gegeben. Damals waren es Gómez, Enke, Lahmund Frank Ribéry. Den Spitzenwert erreichte die Bundesliga bei FIFA15 mit 13 Top-Spielern.Die Werte passen ins Bild: Wie heute befand sich die Bundesliga2009/10 im Kampf mit der französischen Liga um den dritten bzw.vierten Champions League-Platz. Die Leistung der deutschenNationalmannschaft hing an wenigen Spielern. Mit demGenerationswechsel der Nationalmannschaft zur WM in Südafrika und demBayern-Einzug in das Champions League-Finale 2010 wurde die deutscheSpielkultur auf ein neues Level gehoben. Der Erfolg gipfelte 2013 imChampions League- und 2014 im Weltmeistertitel. Zeitweilig wurde dieBundesliga als beste Liga der Welt bezeichnet.Erstellt wurde die Untersuchung vom Sportportal ChuckNoRisk.Analysiert wurden die Spielerdaten über zehn Jahre. Neben den Punktenfür Bundesliga- und deutsche Profis wurden auch internationale Datenund die Potenzialbewertungen von Jungprofis gesammelt. Die gesamteStudie finden Sie hier:https://chucknorisk.com/de/auswertungen/fifa-19-statistik/ChuckNoRisk.com wird betrieben von: Monstertipp GmbH ReichenbergerStr. 125 10999 BerlinPressekontakt:Phillip Wilkephillip@chucknorisk.comTel. 0049 30 74073145Original-Content von: Monstertipp GmbH, übermittelt durch news aktuell