FIDURA Private Equity Fonds: Erfolgreicher Verkauf des Softwarespezialisten WEBfactory

München (ots) - Technische Werke Ludwigshafen AG übernehmenMehrheit des FIDURA-Portfoliounternehmens WEBfactory GmbHDie beiden Münchner Private Equity Fonds, FIDURAVermögensbildungs- und Absicherungsfonds und FIDURA Rendite PlusEthik Fonds, haben ihre Mehrheitsanteile am SoftwareunternehmenWEBfactory GmbH aus Buchen (Odenwald) erfolgreich an die TechnischenWerke Ludwigshafen AG (TWL) verkauft. Über den Kaufpreis wurdeStillschweigen vereinbart - die beiden FIDURA-Fondsgesellschaftenerzielten durch die Transaktion eine Verdopplung des eingesetztenKapitals für ihre Investoren, bei denen es sich ausschließlich umPrivatanleger handelt.Während der Investitionsdauer der FIDURA-Fonds entwickelte sichdie WEBfactory GmbH von einem kleinen SCADA-Softwareentwickler zumführenden Anbieter automatisierter Visualisierungs- undEnergiemanagement-Software für den Maschinen- und Anlagenbau. ImBesonderen konnte das Unternehmen mit einer neuen Produktgenerationseiner Software sehr schnell den Zukunftsmarkt Industrie 4.0adressieren. Mit dem Produkt "WEBfactory i4 Energy", das auf derAutomatisierungsmesse "SPS/IPC/DRIVES" 2012 dem Fachpublikum erstmalsvorgestellt wurde und sofort auf starke Nachfrage stieß, kann dieWEBfactory -Software das Energiemanagement von Industrieunternehmenüberall auf der Welt effektiv überwachen und steuern. Die orts- undzeitunabhängige Kontrolle jeglicher Art von Anlagen ermöglicht eszugleich, schnelle Entscheidungen für eine höhere Produktivität undVerfügbarkeit zu treffen. Die Software gelangt ebenfalls bei derenergieoptimierten, intelligenten Gebäudesteuerung zum Einsatz.Maßgeblich für die Akquisition waren für TWL die Qualität und dieeinzigartigen Eigenschaften der Software sowie die langjährigeIndustrieerfahrung und die namhaften Kunden von WEBfactory. "Dieindustrieerprobte Software von WEBfactory bringt unseren Kundenerheblichen Mehrwert, vor allem weil wir dadurch unsere eigenenEnergiekonzepte und -beratung digital weiterentwickeln können.", sagtDr.-Ing. Hans-Heinrich Kleuker, Vorstand der TWL."Wir sehen uns in unserer Investitionspolitik erneut bestätigt, inkleinere Technologieunternehmen mit großem Wachstumspotenzial zuinvestieren, die ein vergleichsweise geringes Risiko aufweisen.", soKlaus Ragotzky, Geschäftsführer des Emissionshauses FIDURA. "Wirfreuen uns mit TWL einen starken strategischen Partner für WEBfactorygefunden zu haben, der das weitere Wachstum des Unternehmensbegleiten wird", so Ragotzky weiter.Bernhard Böhrer, Gründer und CEO von WEBfactory, ergänzt: "Fürkleine Software-Häuser wie WEBfactory war es erfolgsentscheidend,qualifizierte Investoren mit Technologie- und Unternehmerhintergrundan Bord zu haben. Mit dem FIDURA-Fondsmanagement konnten wir sogemeinsam das Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln".