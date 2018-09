FIBRUM startet DESIRIUM-VR-Plattform mit Finanzierung von 1 Million USD

Moskau (ots/PRNewswire) -FIBRUM kündigt den Start der DESIRIUM-VR-Plattform an, die dasPotenzial hat, den VR-Content-Vertriebsmarkt zu verändern.Um die Multimedia-Mitteilung zu sehen, klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8406751-fibrum-announce-launch-desirium-vr-platform/FIBRUM erhielt Investitionsmittel von 1 Million USD für dieEinführung von DESIRIUM. Die Fonds FunCubator und NP Capital führtendie Investitionsrunde an.DESIRIUM ist ein einzigartiges Produkt für den VR-Markt, über dasUnterhaltungsinhalte vertrieben werden. Am 19. September 2018 kam diePlattform als eine Anwendung in den Oculus Store und ist jetzt aufHeadsets von Oculus Go (https://desirium.net/red/?s=go&c=2p) undSamsung Gear VR (https://desirium.net/red/?s=gear&c=2p) erhältlich."Wir glauben, dass sich die Content-Lieferung und der Konsum imBereich der virtuellen Realität in der nächsten Zukunft deutlichverändern werden", sagte Ilya Flaks, der CEO von FIBRUM. "LangjährigeErfahrung in VR hat es möglich gemacht, DESIRIUM als ein einzigesÖkosystem in der Branche zu entwerfen und unseren Nutzernaußergewöhnliche neue Erlebnisse mit VR zu garantieren."FIBRUM beabsichtigt, die besten Entwickler anzuwerben, indem esihnen ein Umsatzbeteiligungsmodell mit 70 % Beteiligung bietet. Dieerste Version von DESIRIUM wird Inhalte von vier Partnern umfassen.Innerhalb von DESIRIUM tritt FIBRUM als Entwickler, Verleger undVerteiler von VR-Inhalten auf. Die eingeworbenden Investitionenwerden für die Forschung und Entwicklung und die Vermarktung sowohldes Produkts als auch des Partnerschaftsprogramms verwendet werden.Bis Ende 2018 wird DESIRIUM in den maßgeblichen eigenständigenHeadsets aus den USA und Asien vorhanden sein. Bis dahin dürfte dieContent-Bibliothek um das Zweifache anwachsen.Lead-Investor der Runde ist der FunCubator-Fonds."Wir bauen unser Anlageportfolio mit VR aus", sagt AlmasAbulkhairov, ein Partner von FunCubator. - DESIRIUM ist für uns alsvollständiges Paket attraktiv - es bietet Inhalte, Kanalvertrieb undVerbraucher."An der Investitionsrunde beteiligte sich auch NP Capital."Wir glauben, dass der technologische Fortschritt die menschlichenVerhaltensmuster verändert hat. Die Menschen haben jetzt viel mehrFreizeit, die sie mit Spaß und Unterhaltung füllen. Das FIBRUM-Teamhat in einem der vielversprechendsten Bereiche der Unterhaltung - VR- eine hervorragende Nische gefunden. Wir sind überzeugt, dass dasProjekt großen Erfolg haben wird", sagte Armen Mikaelyan, InvestmentDirector von NP Capital.DESIRIUM für Oculus GO (https://desirium.net/red/?s=go&c=2p)DESIRIUM für Samsung Gear VR(https://desirium.net/red/?s=gear&c=2p)DESIRIUM offizieller Trailer(https://www.youtube.com/watch?v=qK2IdO8PqJ4)DESIRIUM offizielle Website (https://desirium.net/)Elena Shotadze, e.shotadze@fibrum.com, +7-916-174-25-26Video: https://mma.prnewswire.com/media/747390/FIBRUM_DESIRIUM.mp4(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/746121/FIBRUM.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8406751-fibrum-announce-launch-desirium-vr-platform/ (https://www.multivu.com/players/uk/8406751-fibrum-announce-launch-desirium-vr-platform/)Original-Content von: FIBRUM, übermittelt durch news aktuell