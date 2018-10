FIBA Women's Basketball World Cup 2018 katapultiert TCL in die Zukunft

Teneriffa, Spanien (ots/PRNewswire) - Der FIBA Women's BasketballWorld Cup 2018, die höchstrangierende Basketballveranstaltung derWelt, geht in die Endphase. Die Veranstaltung, die vor ihrerUmbenennung im Jahr 2018 "FIBA Women's Basketball World Championship"genannt wurde, hat die Aufmerksamkeit aus 148 Ländern der Welt aufsich gezogen. Über 100 Fernsehsender übertragen die Veranstaltung undziehen 100 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt an. In diesem Jahrist TCL ein globaler Partner der Veranstaltung.Seit dem 22. September haben insgesamt 16 Top-Nationalmannschaften- darunter die Vereinigten Staaten, Spanien, China, Kanada undNigeria - auf der spanischen Insel Teneriffa ein Schauspiel fürBasketballfans aus aller Welt präsentiert.Wie der heftige Wettbewerb unter den Basketballerinnenverschiedener Kontinente bietet auch der Wettbewerb bei der Werbungam Spielfeldrand eine weitere Bühne für die Sponsoren diesesTurniers. Als globaler Partner des FIBA Women's Basketball World Cup2018 lautet der Slogan von TCL auf den LED-Screens auf dem Spielfeld"TCL GLOBAL TOP 3 TV BRAND" (TCL IST GLOBAL EINE DER DREITOP-TV-MARKEN). In Verbindung mit Produktanzeigen mit einereinheitlichen Struktur und einem identischen Stil hat TCL dieAufmerksamkeit unzähliger Medien und Fans auf sich gezogen.Laut den Finanzergebnissen für das erste Halbjahr 2018 erreichteder Umsatz der TCL-Gruppe im ersten Halbjahr 52,524 Mrd. RMB, also53,4 % mehr als im Vorjahr.Basierend auf der Intensivierung des globalen strategischenLayouts wuchs die Leistung von TCL Electronics gegen den Trend imersten Halbjahr. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 14,2 %auf 17,15 Mrd. RMB, während der Reingewinn im Vergleich zum Vorjahrum 237,5 % stieg. Gemäß der Analyse des globalen TV-Marktanteils vonQunzhi Data belegt TCL mit 11,8 % den dritten Platz weltweit. TLCrangiert nur 0,2 Prozentpunkte hinter LG und die Tendenz, Samsung undLG zu überholen, ist steigend. Die Nummer 2 der Welt.Omni-Channel-Daten von China Market Monitor Co., Ltd. deuten daraufhin, dass TCL das Ranking des Markenpreisindex im chinesischenTV-Markt anführt. Dank der konsequenten Konsolidierung desGeschäftseinsatzes in wichtigen regionalen Märkten wie Europa undSüdamerika, die das hohe Wachstum bewirken, wird TCL in der Ranglisteder weltweiten TV-Marktanteile weiter steigen.Als chinesisches Unternehmen verbessert sich die globaleBetriebsfähigkeit von TCL kontinuierlich. Derzeit umfasst dasGeschäft mehr als 160 Länder und Regionen. TCL besitzt 28F&E-Einrichtungen, 10 gemeinsame Labore und 22 Produktionsstättenweltweit, und der Auslandsverkauf macht 46,95 % des Gesamtverkaufsaus.Daten zeigen, dass ein Unternehmen für jede 1%ige Steigerung derMarkenbekanntheit etwa 20 Millionen Dollar für Werbung ausgeben muss.Bei großen Sportereignissen kann jedoch die gleiche Werbegebühr denMarketingeffekt um 10 % steigern. Sportmarketing ist daher eineffizienterer Weg für Marken, um den globalen Markt zu erschließen.Zu diesem Zweck hat TCL erstklassige Entscheidungen imSportmarketing getroffen. In Südamerika sponserten sie denargentinischen Club Atlético Rosario Central und erforschten dieMöglichkeit, den regionalen Markt zu erschließen, indem sie dieAusrüstung für die Trainer des Campeonato Brasileiro Série Asponserten. TCL nutzt regionales und lokalisiertes Sportmarketing, umdie Markenbekanntheit und den Markeneinfluss zu steigern.In diesem Jahr kündigte TCL eine Reihe von wichtigenPartnerschaften an. Der brasilianische Fußballstar Neymar ist zueinem globalen Markenbotschafter geworden, und TCL ist nun derglobale Partner von FIBA. TCL plant, die Globalisierung imSportmarketing zu erreichen, indem es Werbung bei den beiden großenBallsportarten macht, die die meiste Aufmerksamkeit von Fans auf derganzen Welt erregen.Dank seines mehrstufigen globalen Sportmarketings wird TCL wirdheute von einer wachsenden Anzahl von Verbrauchern erkannt. IhreStrategie der Markenglobalisierung konkretisiert sich durch denProzess der emotionalen Bindung an globale Konsumenten und durch einnachhaltiges Umsatzwachstum auf dem globalen Markt.TCL ist eine wichtige nationale Marke, die mit der Zeit geht unddanach strebt, ein weltweit führendes Unternehmen für intelligenteProduktfertigung und Internetdienstleistungen zu werden. Derzeitbeschleunigt TCL im Vollgasmodus und das globale strategische Layoutverbessert sich täglich. Das Sponsoring derBasketballweltmeisterschaft, die ebenso bekannt ist wie dieFußballweltmeisterschaft, beschränkt TCL nicht auf den Slogan "TCLGLOBAL TOP 3 TV BRAND" - sie haben allen Grund zur Annahme, diesePosition verbessern zu können.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/751972/TCL_slogan_advertisement.jpgPressekontakt:Hu Baochai+86-132-6915-4147hubaochai@dsconsulting.comOriginal-Content von: TCL, übermittelt durch news aktuell