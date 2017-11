FIBARO Wall Plug für das Apple HomeKit: eine Revolution bei den Smart-Home-Systemen

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Der FIBARO Wall Plug EU WiFi/BLE, der zur Verwendung mit derHomeKit-Plattform von Apple gedacht ist, ist das erste Gerät dieserArt, das weltweit erhältlich sein wird. Dank seiner völlig neuen Artdrahtloser Kommunikation kann dieser intelligente Schalter über eineSmartphone-App kontrolliert werden, ohne dass es nötig ist, einezentrale Smart-Home-Einheit zu installieren.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/613225/FIBARO_Home_Intelligence_Logo.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/613223/FIBARO_Wall_Plug.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/613224/FIBARO_HK_Wall_Plug_E_Right.jpg )Der FIBARO Wall Plug ist eine fernbediente elektrischeAusgangsöffnung mit einem Schalter und ist in der Lage, denEnergieverbrauch zu messen. Es ist ein Adapter, der direkt in einebeliebige Steckdose gesteckt werden kann. Er ermöglicht es denNutzern, die Stromversorgung von elektrischen Geräten wie etwaLampen, Haushaltsgeräten, Audio-/Video-Geräten und Ladegeräten bequemaus der Ferne zu steuern. Die mit dem HomeKit kompatibleEU-WiFi/BLE-Version des FIBARO Wall Plugs verlässt sich aufrevolutionäre Hilfsmittel der drahtlosen Kommunikation, die WiFi undBluetooth kombiniert; es ermöglicht dem Gerät, direkt mit der Cloudvon Apple zu kommunizieren, ohne dass man dazu ein zentralesSmart-Home-Gerät wie ein iPad oder einen Apple-TV bräuchte. Alleinmit der HomeKit-App haben die Nutzer volle Kontrolle über alle ihreGeräte, die über den FIBARO Wall Plug verbunden sind. Das bedeutet,dass die Nutzer sich keine Sorgen mehr machen müssen, ob sie zumBeispiel das Bügeleisen ausgeschaltet haben, bevor sie aus dem Hausgegangen sind - sie können ganz einfach über ihre Smartphone-Appprüfen, of die Steckdose an ist. Darüber hinaus wird Der FIBARO WallPlug seine Nutzer darauf aufmerksam machen, wenn ein verbundenesGerät, wie zum Beispiel der Kühlschrank, plötzlich keinen Strom mehrverbraucht (was darauf hinweist, dass er nicht mehr funktioniert).Der FIBARO Wall Plug wird gebrauchsfertig geliefert. ZumInstallieren braucht man keine Spezialwerkzeuge oder das Fachwisseneines Elektrikers - man nimmt das Gerät einfach aus dem Paket, stecktes in eine Steckdose und kann dann ein beliebiges elektrisches Gerätdaran anschließen. Der FIBARO Wall Plug ist mit allen anderenFIBARO-Smart-Home-Geräten kompatibel. Diese können zum Beispiel soeingestellt werden, dass sie die Stromversorgung von Gerätenunterbrechen, wenn ein anderes Smart-Home-System eine Überschwemmungfeststellt, oder die Nutzer können eventuell einen Zeitplanaufstellen, nach dem Geräte über Nacht automatisch auf Sparbetriebumgeschaltet werden und am Morgen wieder voll anlaufen.Der FIBARO Wall Plug überwacht den Stromverbrauch jedes Gerätes,das an ihn angeschlossen ist. Er hat auch einen RGB-LED-Ring, der dieNutzer über den aktuellen Stromverbrauch eines Gerätes informiert.Der LED-Ring kann zudem auch als Nachtlicht dienen. Der FIBARO WallPlug ermöglicht es Nutzern, den Stromverbrauch von Elektrogeräten inund um ihre Wohnungen effektiv zu steuern. Der mit dem HomeKitkompatible EU-WiFi/BLE-FIBARO Wall Plug ist bereits in den meisteneuropäischen Ländern erhältlich, u.a. in Deutschland, Frankreich,Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Polen, Portugal,Norwegen, Österreich, der Tschechischen Republik, Dänemark undFinnland.ÜBER FIBAROFIBARO ist ein innovatives polnisches Unternehmen, dessenTätigkeiten sich um das Internet der Dinge drehen. Es bietet Lösungenfür die Gebäude- und Wohnungsautomatisierung. Innerhalb von wenigenJahren hat sich das FIBARO-System über 6 Kontinente und mehr als 100Länder verbreitet und ist zu einem der fortschrittlichstenSmart-Home-Systeme der Welt geworden. FIBARO ist ein System, das inseiner Gesamtheit in Polen geschaffen und hergestellt wird - sowohldie Unternehmenszentrale als auch der Herstellungsbetrieb haben ihrenStandort in Posen. FIBARO beschäftigt fast 350 Mitarbeiter. DasUnternehmen sieht seine Aufgabe darin, das Leben von Menschen zubereichern, indem es moderne Lösungen bietet, die ein bequemes,freundliches und sicheres Heimumfeld schaffen.Weitere Informationen über unsere Produkte und das Unternehmenselbst finden Sie unter www.fibaro.com.Pressekontakt:FIBARO Pressestellefibaro@mslgroup.comOriginal-Content von: Fibar Group SA, übermittelt durch news aktuell