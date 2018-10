FIA World Rally Championship bringt neue Dynamik in die Live-Berichterstattung mit LiveU HEVC

WRC Promoter setzt auf die Mobilfunk-Übertragungstechnologie vonLiveU, um live von World Rally Championship Events zu berichten undtraditionelle Satelliten- und Hochfrequenzlösungen zu ersetzenHackensack, New Jersey (ots/PRNewswire) - Die WRC Promoter GmbH -das für die kommerzielle Verwertung der FIA World Rally Championshipverantwortliche Unternehmen - hat zum ersten Mal LiveU Technologieeingesetzt, um die Rallye-Berichterstattung noch dynamischer undzeitgemäßer zu gestalten. Die LiveU Lösung LU600 HEVC wurde vorKurzem bei der viertägigen ADAC Rallye Deutschland genutzt, umLive-Footage von verschiedenen Etappen des Rennens undVideo-Interviews im Servicepark zu übertragen sowie Dateien live vomVeranstaltungsort zu überspielen. Alle LiveU Einheiten wurden von WRCTV Mitarbeitern aus der Ferne gesteuert und überwacht. Hierfür fanddie webbasierte Management-Plattform LiveU Central Anwendung.Die von der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)anerkannte World Rally Championship (WRC) blickt auf eine lange undbeeindruckende Geschichte zurück. Die Rennserie 2018 umfasst 13Rallyes, die überall auf der Welt stattfinden. WRC Promoter kümmertsich über alle Sendeformate hinweg um die gesamte TV-Produktion sowieum die Vermarktung der Rennen und der Sponsoring-Rechte. Darüberhinaus arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran, die Zahl derTeilnehmer zu steigern und neue Austragungsorte zu erkunden.Für die globale Event-Berichterstattung hat sich WRC Promoterzuletzt vor allem auf traditionelle Übertragungslösungen wie Satellitverlassen. Die Schwierigkeit vor Ort besteht darin, dass dieEventbühnen teilweise bis zu 250 km vom Servicepark entfernt liegen.Bisher wurde das Videomaterial mit Hilfe von Motorrädern von derRennstrecke ins Studio übermittelt. Nun suchte das Unternehmen nacheiner Lösung, die eine größere Flexibilität und Dynamik derLive-Berichterstattung erlaubt und dabei kostengünstig ist.Auf Grundlage von Branchenempfehlungen und nach intensiven Testshat sich WRC Promoter schließlich dazu entschlossen, die HEVCMobilfunk-Technologie von LiveU erstmalig in Deutschland für seineLive-Übertragung in HD zu nutzen.Florian Ruth, Director of Content and Production bei WRC Promoter,sagt: "Die Verwendung der LiveU Technologie erlaubt uns, auf eineneue Art und Weise von der World Rally Championship zu berichten. Sieversetzt uns in die Lage, nun in Gegenden zu arbeiten, in denen wirzuvor nie aktiv werden konnten, weil uns der Transport und dieAuslieferung des produzierten Videomaterials hier immer vor einegroße Herausforderung stellten. Mit LiveU brauchen wir keinespeziellen Routen mehr fahren. Außerdem müssen wir auch keineSpeicherkarten mehr mit Helikoptern oder Kurieren von einem Ort anden anderen bringen, denn das gesamte Videomaterial kann nun bequemmit LiveU übermittelt werden."Die wichtigsten Anforderungen bei der Live-Übertragung liegen inder Mobilität, gepaart mit Signalstabilität. Genau das bietet LiveU.Ruth fügt hinzu: "Die WRC ist eine der weltweit anspruchsvollstenOutdoor-Produktionen. Sie findet überall auf der Welt statt, wobeijedes Rennen vier Tage lang andauert. Die Rallyes umfassen jeweilseine Wettkampftrecke von rund 300 km, hinzu kommen Fahrten von 1000km zwischen den einzelnen Bühnen. LiveU ist hierfür die idealeLösung."WRC Promoter will den Einsatz der LiveU Technologie bereits in dernächsten Saison weiter ausbauen. Ruth bringt außerdem zum Ausdruck,dass sein Team sehr zufrieden mit der Professionalität des von LiveUgebotenen Services ist.Zion Eilam, der für EMEA zuständige Vertriebsleiter von LiveU,sagt: "Jedes WRC Event ist eine groß angelegte, außergewöhnlicheProduktion. Unsere HEVC Technologie und der LiveU Workflow bieten demTeam von WRC Promoter genau die Flexibilität und Zuverlässigkeit, diesie für ihre Arbeit benötigen. Im Sportbereich war 2018 bisher einextrem erfolgreiches Jahr für uns und wir freuen uns sehr, mit FIAWorld Rally Championship zusammenzuarbeiten."Die Highlights im Video: https://youtu.be/CDlPYDO6XrwÜber LiveULiveU treibt die Revolution im Bereich Live-Video aktiv voran: DerLivestreaming-Pionier ermöglicht professionelleLive-Videoübertragungen ins TV, Internet und Social Web. Dank derbewährten LiveU Übertragungslösungen können Berichterstatter ihrPublikum an Ereignissen in aller Welt teilhaben lassen. Diepatentierte Bonding- und Videotransport-Technologie versetztVideoproduzenten in die Lage, an jedem Ort und zu jeder Zeit live aufSendung zu gehen. LiveU gewährleistet eine zuverlässigeInternetverbindung mit konsistenter Bandbreite, um hochwertigeLive-Videos IP-basiert erstellen, managen und verbreiten zu können.Die umfassende LiveU Produktpalette setzt branchenweit Maßstäbe inpuncto Live-Videoproduktion. Von mobilen Rucksack- undSmartphone-Anwendungen über hybride Satellit-/Mobilfunk-Lösungen bishin zu Broadcast-Units mit externen Antennen bietet LiveU daskomplette Spektrum an Produkten, die es für erstklassigeLive-Videoberichterstattung braucht. Darüber hinaus stellt LiveUumfangreiche cloudbasierte Videomanagement- und Distributionslösungenbereit. Mit mehr als 3.000 Kunden in über 100 Ländern hat sich dieLiveU Technologie als Lösung erster Wahl für globaleRundfunkanstalten, Online-Medien, Nachrichten-Agenturen und SozialeNetzwerke durchgesetzt. 