FIA European Truck Racing Championship wird weiterhin das Berufskraftfahrer-Defizit in ganz Europa durch die #onetruckfamily-Kampagne aufzeigen

Koblenz, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die FIA European Truck RacingChampionship setzt die seit dem Start der #onetruckfamily-Kampagne imvergangenen Jahr bereits erreichte Dynamik fort und wird ihre Bemühungen um dieFörderung einiger der wichtigsten Herausforderungen in der Lkw- undFuhrparkbranche fortsetzen.Die #onetruckfamily- Initiative zielt darauf ab, das positive Image desTruckracing und seiner Fahrer zu emotionalisieren und auf die Straße zuübertragen und die Bedeutung und die Professionalität der in der Branche Tätigenzu feiern.Die Media-Analyse von 2019 zeigte, dass die FIA ETRC eine ideale Plattformbietet, um Markenbotschaften zu emotionalisieren und eine starke Markenbindungbeim Verbraucher zu schaffen.192 Millionen Menschen interagierten mit der Serie in den sozialen Medien, undim ersten Jahr nahmen 52.200 Menschen aus der Truck-Racing-Community am Dialogüber die #onetruckfamily-Kampagne teil."Wir haben im vergangenen Jahr gelernt, dass es eine große Begeisterung für dieLkw-Kultur gibt und ein echtes Verständnis dafür, wie wichtig die Branche fürdie Gesellschaft insgesamt ist", sagte ETRA-Direktor Georg Fuchs. "Die#onetruckfamily-Kampagne ist unsere Antwort und unser Beitrag zu einer dergrößten Herausforderungen der Branche - dem Problem des Fahrermangels. Wirwollen die Aussichten verbessern, indem wir zum Ausdruck bringen, wie vielfältigund cool ein Beruf in der Lkw-Branche ist."Um den Beruf der Lkw-Fahrer zu feiern und zu verdeutlichen, wie wichtig dieseArbeit für die Gesellschaft und die Industrie in ganz Europa ist, veranstaltetedie FIA-ETRC im vergangenen Jahr mehrere #onetruckfamily Events, zu denen inZusammenarbeit mit Goodyear, IVECO, Grammer, Mercedes und SWL eine Auswahl vonLkw-Fahrern aus allen Gesellschaftsschichten zu den Rennen eingeladen wurde.Die so genannten "Road Heroes" (Straßenhelden) erhielten Einblicke in das FIAETRC-Fahrerlager, die Rennleitung und das Medienzentrum. Sie wurden den Fans vorOrt im Rahmen der Startaufstellung vor dem Rennen vorgestellt, über ihre Arbeitinterviewt und darüber befragt, wie sie von der breiten Öffentlichkeit geschätztwerden."Zu sehen, wie die 'Road Heroes' bei den Rennen im Rampenlicht stehen, wargroßartig, denn als Sport und Unternehmen sind wir der Meinung, dass dieProfessionalität und das Engagement, das sie tagtäglich auf den Straßen Europaszeigen, mehr Anerkennung finden sollten.""Wir bei der FIA ETRC glauben, dass die Lkw-Industrie sich selbst weiter zueinem attraktiven, interessanten und lohnenden Beruf für künftige Generationenentwickeln kann, und durch #onetruckfamily kann dies auf emotionale undunterhaltsame Weise vermittelt werden."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1087642/FIA_ETRC_celebrations.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1087643/FIA_ETRC_Road_Heroes.jpgPressekontakt:Barbara Proskebp@etra-promotion.com+44 771-529-3795Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141305/4519256OTS: FIA European Truck Racing ChampionshipOriginal-Content von: FIA European Truck Racing Championship, übermittelt durch news aktuell