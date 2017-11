FH Campus Wien betreibt Österreichs ersten Forschungs-OP - BILD

Mit Unternehmen - für technische Innovationen, optimierteWorkflows und Training im OPWien (ots) - Die FH Campus Wien realisiert gemeinsam mit führendenUnternehmen aus der Haus- und Medizintechnik das OP Innovation Center(OPIC) und damit den ersten OP für Forschung und Lehre. Sie schafftso eine Forschungsumgebung für technische Innovationen, optimierteWorkflows und Training im OP. Das OP Innovation Center und dieangrenzende Intensivstation wurden am 7. November feierlich eröffnet.www.fh-campuswien.ac.at/opicPeter Florianschütz, Abgeordneter zum Wiener Landtag, Mitglied desWiener Gemeinderats und Sekretär der GPA Wien sowie Thomas Balázs,Generaldirektor-Stellvertreter des Wiener Krankenanstaltenverbunds(KAV) hielten die Festreden anlässlich der Eröffnung.OP und Intensivstation sind das Herzstück jedes Krankenhauses undgehören zugleich bei der Errichtung und im Betrieb zu den teuerstenFunktionseinheiten. Neben der PatientInnensicherheit ein wichtigesArgument für die Forschung. Der Vorteil für Unternehmen: sie könnenPrototypen medizintechnischer Geräte noch vor Markteintritt erproben,ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen. Auch Studierende derTechnik und Gesundheit profitieren von diesem einzigartigenOP-Kompetenzzentrum, indem sie praxisnah im OP ausgebildet werden, umdie technische Infrastruktur zu entwickeln, zu betreiben oder zunutzen. Mithilfe von Simulatoren kann das Verhalten bei Störungen derVitalfunktionen oder des Herz-Kreislaufsystems trainiert werden.Zwtl.: Wenn die Technik mit der Gesundheit"Im OP Innovation Center nutzen wir unser Potenzial alsmultidisziplinäre Hochschule und bündeln Know-how aus denIngenieurwissenschaften wie Clinical Engineering, ausGesundheitswissenschaften und Pflegewissenschaft. Auf dieser Basisbieten wir eine Plattform für Kooperationen mit Unternehmen,BetreiberInnen von Krankenanstalten und akademischenForschungspartnerInnen", so Andreas Posch, Leiter des OP InnovationCenter (OPIC) und des Departments Technik an der FH Campus Wien. "Mitdem Lüftungs- und Filterspezialisten MANN+HUMMEL Vokes Air, TRILUXMedical als Komplettanbieter von OP-Technologie und dem in der DACHRegion tätigen Planungsunternehmen gsm - Gesellschaft für Sicherheitin der Medizintechnik konnten wir für jedes Thema im OP starkePartnerInnen aus der Wirtschaft gewinnen", so Posch weiter. Neben denUnternehmen von Anfang an mit dabei: die Ostbayerische TechnischeHochschule Amberg-Weiden (OTH-AW), die ihre umfangreiche Erfahrungals Betreiberin eines Forschungs-OP einbringt und der WienerKrankenanstaltenverbund (KAV) als größter GesundheitsanbieterMitteleuropas. Die Gesamtkosten des durch die Wirtschaftsagentur Wiengeförderten Projektes belaufen sich auf etwa 1,1 Millionen Euro.Zwtl.: Sicher, energieeffizient und digitalIm Mittelpunkt der Forschung stehen Medizin-, Lüftungs-,Kühlungs-, und Informationstechniksysteme, aber auch Workflows unddie Entwicklung von Simulationsmodellen. Gerade Abläufe undinterprofessionelle Schnittstellen im OP - etwa zwischen Pflege,Chirurgie und Technik - haben ein großes Potenzial, auch diewirtschaftliche Auslastung zu verbessern. Digitalisierung undzunehmende Komplexität der Haus- und Medizintechnik sowie die immeröfter geforderte Vernetzung der einzelnen Geräte und Systeme gehörenzu den Zukunftshemen im OP. Die Vernetzung im OP macht zudem dieDatenstrukturen und deren Sicherheit zu einem wichtigenForschungsgebiet. Ein weiteres Thema ist der hohe Strombedarf im OP.Um diesen zu senken, sollen im OP Innovation CenterEnergieeffizienzmaßnahmen erprobt werden. Als Teil der Infrastrukturebenso forschungsre-levant: smarte Beleuchtungstechnik, digitale,hochauflösende Videokonferenzsysteme oder innovative Bedienkonzepte.Angesichts wachsender Hygieneanforderungen sind leicht zu reinigendeOberflächen oder berührungslose Bedienung wichtige Themen derReinraumtechnologie. Bei der Planung und Errichtung des OPs wurdeauch BIM - Building Information Modeling - eingesetzt. Eine erstekonkrete Forschungsfrage lautet, wie viel BIM macht Sinn?Zwtl.: Modular und flexibelEin weiterer Vorteil des OP ist seine Modularität. Die Anordnungder Ausstattung lässt sich flexibel und nahezu beliebig verändern underweitern. Aus den gewonnenen Daten lassen sich Modelle erstellen,die beim Aufbau von medizinischer Infrastruktur in Kran-kenanstaltenunterstützen. Auf der Suche nach effizienten Konstellationen könnenKran-kenhäuser so signifikante Einsparungen erzielen. Und der OP derZukunft, so der ge-meinsame Tenor bei der Eröffnung, muss maximalflexibel sein. Durch die Einbindung der Abteilung Gender & DiversityManagement ist gewährleistet, dass ein Höchstmaß an Barrierefreiheitumgesetzt wird, um die Nutzbarkeit für alle Menschen gleichermaßensicherzustellen.Zwtl.: Offen für ForschungskooperationenUnd so funktioniert es: topaktuelle Forschungsfragen und Know-howaus den Unternehmen, wissenschaftliche und interdisziplinäreFH-Expertise sowie Peer-Review der Ergebnisse und Empfehlungen vonder Ostbayerischen Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH-AW)machen das OP Innovation Center zu einer lebendigen und für weitereKooperationen offenen Forschungseinrichtung. An einer Kooperationinteressierte Unternehmen haben dort die Chance, Innovationen,Produkte oder Dienstleistungen in einem praxisnahen Umfeldauszuprobieren, aber auch Trainings bzw. andere OP-Nutzungen zuvereinbaren, Studien in Auftrag zu geben oder neue Geräte und Systemein einer designten Krankenhaus-IT-Umgebung zu testen.Zwtl.: FH Campus WienMit mehr als 6.000 Studierenden ist die FH Campus Wien die größteFachhochschule Österreichs. In den Departments Applied Life Sciences,Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Pflegewissenschaft,Public Sector, Soziales und Technik steht ein Angebot von 60Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Masterlehrgängen inberufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl.> Besuchen Sie unseren neuen [Press Room](http://www.fh-campuswien.ac.at/pressroom).Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:FH Campus WienMag.a Sonja Wallner, MASUnternehmenskommunikation+43 1 606 68 77-6408sonja.wallner@fh-campuswien.ac.atwww.fh-campuswien.ac.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1868/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: FH Campus Wien, übermittelt durch news aktuell