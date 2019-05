Mainz (ots) -Die ZDF-Koproduktion "Congo Calling" von Stephan Hilpert ist amSamstag, 18. Mai 2019, beim DOK.fest München mit dem FFF FörderpreisDokumentarfilm ausgezeichnet worden.Der Dokumentarfilm "Congo Calling" erzählt parallel dieGeschichten dreier Entwicklungshelfer aus Europa, die im Herzen desKrisengebiets im Osten der Demokratischen Republik Kongo arbeiten.Der Deutsche Peter (66) wird nach 30 Jahren in Afrika in denRuhestand versetzt. Doch Peter will unbedingt bleiben - für ihn hängtseine ganze Identität an einem Leben im Kongo. Die junge BelgierinAnne-Laure (25) hat ihre Stelle als Entwicklungshelferin aufgegebenund kämpft nun mit ihrem regimekritischen Freund Fred und anderenEinheimischen für eine bessere Zukunft. Der spanisch-französischeWirtschaftsprofessor Raul (30) forscht über hiesige Rebellengruppenund muss erkennen, dass die Forschungsgelder seine kongolesischenMitarbeiter in Versuchung führen. In drei sehr persönlichenGeschichten hinterfragt "Congo Calling" die scheinbar eindeutigverteilten Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den einheimischenHilfsempfängern und den ausländischen Helfern - und erzählt ganznebenbei von der Liebe, vom Altern und der Suche nach dem richtigenPlatz im Leben."Congo Calling" ist eine Produktion von Stephan Hilpert inKoproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel und der HFF München,gefördert durch den FFF Bayern. Die ZDF-Redaktion hat Eva KatharinaKlöcker. Der Sendetermin im ZDF ist voraussichtlich im Herbst 2019.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dokfestmuenchen"Das kleine Fernsehspiel" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttps://twitter.com/ZDF_DKFhttps://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttps://instagram.com/ZDFmediathekhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell