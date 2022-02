FENIX® IST JETZT KOHLENSTOFFNEUTRAL

Bra, Italien (ots/PRNewswire) -Die innovativen Materialien für die Innenraumgestaltung sind ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Nachhaltigkeitspolitik von Arpa IndustrialeSeit dem 1. Dezember sind die innovativen FENIX®-Materialien für die Innenraumgestaltung (https://track.adform.net/C/?bn=52798973) kohlenstoffneutral. Dies ist das Ergebnis eines günstigen Produktaufbaus und der Umsetzung einer langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie.„Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur soziale Unternehmensverantwortung, sondern integraler Bestandteil unserer Kerngeschäftsstrategie. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Innovations- und Entwicklungsprozesses unserer Oberflächenmaterialien", so Stefano Mion, CEO von Arpa Industriale.Kohlenstoffneutralität bedeutet, dass FENIX auf der Grundlage der monatlich insgesamt verkauften Quadratmeterzahl einen Beitrag zur Verringerung des CO2-Ausstoßes in die Atmosphäre durch Kohlenstoffkompensationsprojekte leistet, nachdem vor mehr als 10 Jahren damit begonnen wurde, den Wasserverbrauch und den Primärenergiebedarf zu reduzieren. Diese Bemühungen werden ebenfalls fortgesetzt. Bei den ausgewählten kohlenstoffgebundenen Projekten handelt es sich um Waste-to-Energy-Anlagen, bei denen das aus den Deponien freigesetzte Methangas zur Stromerzeugung verwendet wird.Um Kohlenstoffneutralität zu erreichen, wurden alle Kohlenstoffemissionen, die während des Lebenszyklus von FENIX-Materialien in die Atmosphäre abgegeben werden, quantifiziert. Von der Gewinnung und dem Transport der Rohstoffe über die Produktion von FENIX bis hin zu ihrer Entsorgung wurde alles berücksichtigt und quantifiziert. Der Kohlenstoff-Fußabdruck von FENIX wird von einer unabhängigen dritten Partei zertifiziert.Langfristige NachhaltigkeitsstrategieDie Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von FENIX und das Erreichen der Kohlenstoffneutralität sind wichtige Bestandteile der Nachhaltigkeitspolitik von Arpa. „Wir sind davon überzeugt, dass die Verbesserung unseres ökologischen Fußabdrucks nicht nur richtig ist, sondern auch für den Fortbestand der Marke entscheidend ist", erklärt Mion.Der Weg zur Kohlenstoffneutralität begann mit dem Ersatz der umweltschädlichsten Vorleistungen und der Verbesserung der Effizienz unserer Produkte und Prozesse. Außerdem hat sich Arpa auf die Langlebigkeit und die Zusammensetzung von FENIX konzentriert. Das Unternehmen glaubt daran, dass es „mit weniger mehr erreichen kann", indem es die Qualität seiner Produkte garantiert und gleichzeitig weniger Ressourcen verbraucht. Es kompensiert nur die schwer zu vermeidenden Emissionen, die während des gesamten Lebenszyklus von FENIX entstehen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1741606/FENIX.jpgArpa Industriale - Kommunikation s.marini@arpaindustriale.comc.martinezturco@arpaindustriale.comTel. +39 0172 436 111Original-Content von: Arpa Industriale, übermittelt durch news aktuell