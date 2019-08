DER FEINSCHMECKER prämiert die besten Metzger Deutschlands (FOTO)

Hamburg (ots) -Wo gibt es die besten Rindersteaks, Weißwürste und Kochschinken?Bei den 500 besten Metzgern Deutschlands, die das Gourmet-Magazin DERFEINSCHMECKER aus dem Hamburger Jahreszeiten Verlag jetzt in seinerSeptember-Ausgabe vorstellt.Auf 210 Seiten präsentiert das Magazin in einem beigelegtenBooklet die pure Fleischeslust - mit tollen Betrieben, die ihrHandwerk mit Liebe und Engagement betreiben. Junge Erfolgsmetzgerzeigen ihre edlen, wochenlang trocken gereiften großen Steaks hinterGlasvitrinen in schicken Fleischboutiquen wie der "Hall of Beef" vonJürgen David in Worms, geben Schinken zum Reifen in Wein- oderWhiskyfässer oder pflegen andererseits auch noch uralte Traditionenwie den "Flurgönder", einen hessischen Schwartenmagen, der früher nurzu Fronleichnam und Himmelfahrt gegessen wurde.Eindeutig ist die Tendenz zum Tierwohl: Fast alle ausgezeichnetenMetzger kaufen die Tiere bei Bauern aus der Nachbarschaft, um langeTransportwege und Stress vor dem Schlachten zu vermeiden, und achtengenau auf die artgerechte Haltung der Rinder, Schweine und Geflügel.Viele Metzger halten sogar eigene Herden wie französischeEdelrinder-Rassen (Limousin, Charolais) oder besonders hochwertigeSchweine (Ibérico). Um sich erfolgreich gegen die Supermärkte zubehaupten, setzen die Top-Metzger auf modernes Know-how undumfangreichen Service: Speziell geschulte "Fleisch-Sommeliers" etwaberaten beim Einkauf, schneiden Fleischstücke nach Maß aufKundenwunsch zu und erklären die neuen, beim Barbeque beliebtenamerikanischen Steakschnitte wie Denver Cut, Flank Steak und FlapMeat.Bei den monatelangen Recherchen der besten Adressen wurde dieRedaktion stark von Lesern unterstützt, die Hunderte von Tipps alsihre Favoriten nannten. Sogar viele tausend Vorschläge erreichten dieRedaktion über Facebook. In anonymen Testbesuchen wurden dann dieMetzger geprüft, dabei spielte neben der geschmacklichen Qualität derWürste und Schinken auch die Kompetenz und Freundlichkeit derVerkäufer eine Rolle.In jedem Bundesland hat DER FEINSCHMECKER einen Landessieger gekürt:Diese sind:Baden-Württemberg: Albmetzgerei Failenschmid, St. JohannBayern: Metzgerei Lutz, PöckingBerlin: Erchinger Fleisch- und WurstmanufakturBrandenburg: Fleischerei Buttgereit, PotsdamBremen: Fleischerei Karl SafftHamburg: Fleischerei RadbruchHessen: Metzgerei Waibel, FrankfurtMecklenburg-Vorpommern: Fleischerei Timm, Bad DoberanNiedersachsen: Fleischerei Hollmann, ScheeßelNordrhein-Westfalen: Feinkostfleischerei Hidding, MünsterRheinland-Pfalz: Metzgerei David, WormsSaarland: Metzgerei Schwitzgebel, HomburgSachsen: Fleischerfachgeschäft Popella, AueSachsen-Anhalt: Landschlachterei Ferchland, FerchlandSchleswig-Holstein: Fleischerei Holst, RiesebyThüringen: Schraps Fleisch- und Wurstwaren, GeraDie September-Ausgabe des FEINSCHMECKER ist ab 7. August am Kioskerhältlich und kostet 11,90 Euro.Pressekontakt:Kersten Wetenkamp, Tel. 040-2717 3734,kersten.wetenkamp@der-feinschmecker.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER, übermittelt durch news aktuell