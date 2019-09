Die FED schaltet die Börsenampeln auf rot

Am Mittwoch, den 18. September 2019 hat die

US-Zentralbank

die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Das war die zweite

Zinssenkung innerhalb weniger Wochen. Damit gleicht das Verhalten

der Fed haargenau ihrer Vorgehensweise in den letzten beiden

Zyklen, das heißt in den Jahren 2001 und 2007. Warum das keine gute

Nachricht ist, lesen Sie in der am Montagabend, den 23. September

erscheinenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung