FEA veröffentlicht Leitlinien zur Prüfung des CSR-Berichts

Bremen (ots) -- Erste praxisnahe Leitlinie für den Aufsichtsrat- Ergebnis eines hochkarätig besetzten Workshops mit Stakeholdern- In Deutschland mindestens 550 Unternehmen betroffenDie Financial Experts Association (FEA) hat jetzt ihre Leitlinienzur Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung ("CSR-Bericht")durch den Aufsichtsrat veröffentlicht(http://financialexperts.eu/Infothek/Aktuelles/Post/2159). DieLeitlinien sind das Ergebnis einer internen Arbeitsgruppe und eineshochkarätig besetzten Workshops, zu dem FEA die Vertreterverschiedener wichtiger Stakeholder eingeladen hatte. FEA hatte dasThema aufgegriffen, da bisher keine praxisnahe Leitlinie für denAufsichtsrat verfügbar ist, die seine Prüfungsaufgabe spezifiziert.Das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz vom 19. April 2017 erweitert fürmindestens 550 betroffenen Unternehmen die Berichterstattungspflichtum sogenannte CSR-Aspekte (Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange,Sozialbelange, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruptionund Bestechung) rückwirkend für Geschäftsjahre, die ab dem 1. Januar2017 begonnen haben. Die erweiterten Berichtspflichten können alsnichtfinanzielle Erklärung als vollintegrierter oder besonderer Teildes Lageberichts oder als gesonderter nichtfinanzieller Berichtaußerhalb des Lageberichts veröffentlicht werden. Berichtslückenschließen Da nur bei wenigen Unternehmen bereits ein vollständigesund umfassendes CSR-Berichtswesen vorhanden sein dürfte, wird es beieiner Vielzahl der betroffenen Unternehmen zunächst darum gehen, einCSR-Rahmenwerk und ein entsprechendes Reporting zu entwickeln und zuimplementieren bzw. etwaige Berichtslücken zu schließen. Dabei sollteder Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand beraten, inwieweit diebisher veröffentlichen CSR-Informationen ergänzt werden sollten.Gesamter Aufsichtsrat trägt Verantwortung für die PrüfungWie bei der finanziellen Berichterstattung trägt der Aufsichtsratdie Verantwortung, die nichtfinanzielle Erklärung inhaltlich zuprüfen. Im Gegensatz zur finanziellen Berichterstattung prüft derAbschlussprüfer lediglich, ob die nichtfinanzielle Erklärung bzw. dernichtfinanzielle Bericht vorgelegt wurde (formale Prüfung). Damitliegt die gesetzliche Pflicht zur inhaltlichen Prüfung allein in derVerantwortung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat kann sich dabeijedoch durch (externe) Sachverständige unterstützen lassen. Über dieDurchführung und das Ergebnis der Prüfung muss der Aufsichtsrat inseinem Bericht an die Hauptversammlung informieren. Auch wenn dieVerantwortung für die Prüfung der CSR-Berichterstattung beimGesamtaufsichtsrat liegt: Eine Vorbereitung im Prüfungsausschussbietet sich insbesondere dann an, wenn es inhaltlich um die in diesemGremium angesiedelten Prozess- und Kontrollthemen, eine vorbereitendePrüfung der Berichterstattung oder die Ausschreibung an einenexternen Prüfer geht.Plausibilität, Zweckmäßigkeit sowie wichtige EinflussfaktorenprüfenDer Aufsichtsrat sollte sich bereits unterjährig intensiv mit demThema CSR auseinandersetzen, um einen ganzheitlichen Überblick überdie unternehmensweite CSR-Strategie, die verfolgten Konzepte sowieinterne Prozesse und Kontrollen zu gewinnen. Auch deren Plausibilitätund Zweckmäßigkeit sind zu hinterfragen - vor dem Hintergrundwichtiger Einflussfaktoren wie Unternehmensstruktur, Branche undGeschäftsmodell. Der notwendige Umfang und die Intensität der Prüfungdurch den Aufsichtsrat hängen stark von den unternehmensspezifischenGegebenheiten ab (insbesondere Geschäftsmodell, Reifegrad derCSR-Berichterstattung, Komplexität und Relevanz der CSR-Themen fürdas Unternehmen).Externe Prüfung kann höhere Glaubwürdigkeit nach innen und außenbewirkenDer Aufsichtsrat sollte prüfen, ob er auf die Unterstützungunternehmensinterner (z. B. Interne Revision) oder externerRessourcen bei der Prüfung des CSR-Berichts zurückgreift. Die Prüfungdes CSR-Reports durch den Aufsichtsrat ohne externe Unterstützung istdie im Gesetz vorgesehene Grundform; die externe Unterstützung istlediglich eine ergänzende Kann-Bestimmung. Dabei ist allerdings zubeachten, dass CSR-Kriterien bei Investoren zunehmend an Bedeutunggewinnen. Eine umfassende und verlässliche CSR-Berichterstattung istdaher häufig eine wesentliche Grundlage ihrer Anlageentscheidung.Eine externe Prüfung der CSR-Berichterstattung kann nach außen einehöhere Sicherheit bezüglich der Zuverlässigkeit derCSR-Berichterstattung vermitteln und erhöht damit die wahrgenommeneGlaubwürdigkeit bei Investoren und Stakeholdern. Dies giltinsbesondere für kleinere Unternehmen, die oftmals über weniger gutetablierte CSR-Systeme und -prozesse verfügen. Darüber hinaus kanneine externe Prüfung aufgrund der Offenlegung möglicherSchwachstellen und der reinen "Revisionswirkung" auch im Unternehmeneine Erhöhung der Qualität und ein höheres Commitment bewirken.Obwohl die externe inhaltliche Prüfung freiwillig ist, ist daher zuerwarten, dass sie sich bei dem Großteil der betroffenen Unternehmenschrittweise als "Best Practice" durchsetzt.Für Unternehmen mit hohem CSR-Risiko kann "reasonable assurance"sinnvoll seinFür Unternehmen mit einem hohen CSR-Risikogehalt könnte esperspektivisch sinnvoll sein, eine Prüfung mit "reasonable assurance"anzustreben. Die Prüfung ist dabei darauf ausgerichtet, die zurVerfügung gestellten Informationen hinreichend auf ihreVollständigkeit und Richtigkeit zu kontrollieren. Das Ergebnis derPrüfung soll demnach hinreichend sicherstellen, dass dieNachhaltigkeitsinformationen im Wesentlichen in Übereinstimmung mitden Berichtskriterien aufgestellt wurden. Aktuell stellt eine"reasonable assurance"-Prüfung der CSR-Berichterstattung jedoch nochdie Ausnahme dar.Die ausführlichen FEA-Leitlinien finden Sie hier:http://financialexperts.eu/Infothek/Aktuelles/Post/2159Informationen über FEA - Financial Experts Association e.V.Der Berufsverband "FEA - Financial Experts Association e.V." istein freiwilliger Zusammenschluss von deutschen und internationalenFinanzexperten. Der Verband wurde im Ende 2008 mit der Zielsetzunggegründet, unabhängige Finanzexperten bei ihrer beruflichen Tätigkeitauf den Gebieten der Corporate Governance, des Risikomanagements, derRechnungslegung, der internen Kontrolle, der Compliance und derPrüfung zu unterstützen. Der Berufsverband ist die erste bundesweitorganisierte Interessenvertretung für unabhängige Finanzexperten(Financial Experts) in Aufsichtsgremien und ist Kooperationspartnerdes Arbeitskreises deutscher Aufsichtsräte (AdAR) e.V. WeitereInformation unter www.financialexperts.euPressekontakt:Tobias M. WeitzelVorstandFEA - Financial Experts Association e.V.Lise-Meitner-Str. 6D-28359 BremenMobil: +49 (0) 177- 7215760Email: weitzel@financialexperts.euOriginal-Content von: FEA Financial Experts Association e.V., übermittelt durch news aktuell