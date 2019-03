FDP wirft SPD und Union Ideenlosigkeit gegen Altersarmut vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP hat der Koalition Versagen im Kampf gegen Altersarmut vorgeworfen.



"Bei ihren Rentengeschenken auf Kosten der Jüngeren letztes Jahr waren sich CDU/CSU und SPD immer einig", sagte der Rentenexperte der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel, der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Berlin. "Ausgerechnet beim Kampf gegen Altersarmut gibt es absurderweise Streit." Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) habe mit seinem Grundrentenkonzept eine sehr schlechte Idee - "die Union bisher gar keine". Beide seien mehr an Partei- als an Sachpolitik interessiert. Ein Scheitern bei der Antwort auf Altersarmut lasse sich dagegen mit dem FDP-Vorschlag einer "Basis-Rente" vermeiden.

Heil will kleine Renten nach 35 Beitragsjahren aufwerten, ohne dass vorher geprüft wird, ob das Haushaltseinkommen der Betroffenen nicht auch ohne Grundrente ausreicht. Drei bis vier Millionen Menschen sollen profitieren. Die Union pocht auf eine Bedürftigkeitsprüfung bei Einführung einer Grundrente, wodurch viel weniger Menschen eine Grundrente bekommen würden. Das FDP-Modell richtet sich lediglich an Bezieher von Grundsicherung im Alter. Heute werden gesetzliche Renten vollständig auf die Grundsicherung im Alter angerechnet. Die FDP will, dass 20 Prozent der Rentenzahlung nicht mit der Grundsicherung verrechnet werden und sich somit das verfügbare Einkommen erhöht./bw/DP/stw