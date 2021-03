BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In der Opposition wächst die Kritik am Management der Coronakrise durch die Bundesregierung. "Das Managementversagen der Bundesregierung hat zu Verzögerungen geführt, deren volkswirtschaftlicher Schaden in die Milliarden geht", sagte FDP-Chef Christian Lindner dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe). Impfen und Tests seien "wichtige Bausteine einer Öffnungsstrategie".

Die Vorgänge im Gesundheitsministerium müssten mit Fachleuten für Beschaffung und Logistik aufgearbeitet werden. Trotz ihrer Bedeutung dürfen Öffnungsschritte laut Lindner aber nicht nur im Zusammenhang mit Impfungen und Tests gesehen werden. "Mit Masken und den längst von Handel, Gastronomie und Hotels entwickelten Hygienekonzepten ist schon jetzt mehr Freiheit verantwortbar. Der Stufenplan des CDU-geführten Kanzleramts hält das Land länger im Lockdown als nötig."

Foto: über dts Nachrichtenagentur