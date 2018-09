Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bonn/Saarbrücken (ots) - Angesichts weiterer drohender Fahrverbotefür Dieselfahrzeuge in zahlreichen deutschen Städten hat die FDP eineMobilitätsgarantie für alle Besitzer von Euro 5-Fahrzeugen verlangt."Es kann nicht sein, dass Millionen Pendler bestraft werden. Wirbrauchen eine Fonds-Lösung für Euro 5-Fahrzeuge, wo die Industrieeinzahlt, die Bundesregierung etwas drauflegen muss und sich auch derHalter ein Stück weit beteiligt", äußerte sich der verkehrspolitischeSprecher der FDP im Bundestag, Oliver Luksic, im phoenixtagesgespräch (am 7. September 2018). Für ältere Diesel-Fahrzeugemüsse eine freiwillige Nachrüstmöglichkeit geschaffen werden.Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dürfe sich nicht längereiner Hardware-Lösung verschließen. "Durch sein Nichtstun wirdScheuer zum Fahrverbotsminister. Je länger er wartet, umsoschwieriger wird die Umsetzung", war Luksic überzeugt.Allerdings müsse man auch kritisch hinterfragen, ob Grenzwertenicht zu niedrig angesetzt seien und ob Messstellen in Deutschlandrechtskonform messen würden. "Man könnte fast schon sagen: Wir sinddie Messidioten von Europa", kritisierte der Liberale.