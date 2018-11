FDP wirbt für Langzeitkonten für Beschäftigte

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die FDP hat angesichts einer sich wandelnden Arbeitswelt für Langzeitkonten für Beschäftigte geworben.



Angesparte Überstunden und nicht genutzter Urlaub solle für die "Rush Hour" des Lebens aufgespart werden können, forderte der Arbeitsmarkt-Experte der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel. Darunter falle etwa die Pflege von Familienangehörigen, Zeit mit der Familie oder eine Auszeit vom Berufsleben. "Die heutigen starren Regelungen behindern das heute noch oft, hier benötigen wir dringend eine Modernisierung", kritisierte Vogel. Die Lebensläufe der Menschen seien immer bunter und vielfältiger. Dem müsse man gerecht werden.

In Bayern bietet etwa der Sportartikelhersteller Adidas seit 2011 ein Langzeitkonto für seine Mitarbeiter in Deutschland an. Darauf können etwa pro Jahr bis zu acht Urlaubstage übertragen werden, wie eine Sprecherin des Unternehmens mit Sitz im fränkischen Herzogenaurach erklärte. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht das "Ansparen" von Urlaubszeiten kritisch./bak/DP/zb