FDP will Minderheitsregierung unterstützen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP will eine Minderheitsregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützen. "Wenn es gute Initiativen gibt, dann stehen wir zur Verfügung", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Marco Buschmann, in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen" (Montag). "Wir wollen keine Fundamentalopposition betreiben, sondern wir wollen uns konstruktiv einbringen", so der FDP-Politiker.

Merkel habe den Regierungsbildungsauftrag. Die FDP hatte die Sondierungsverhandlungen in der Nacht auf Montag platzen lassen. "Den Geist des Sondierungspapiers können und wollen wir nicht verantworten", sagte FDP-Chef Christian Lindner. "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren."

Foto: über dts Nachrichtenagentur