FDP plant Zensurgesetz gegen Tierschutz / SOKO Tierschutz warnt vor Gefahr für die Zivilgesellschaft / Agrarausschuss 07.11.2018 13:30 Landtag Niedersachsen - Hannover

Hannover (ots) - Tierschutz-Aufdeckungen von Schlachthöfen,Mastanlagen, Tiertransporten und Tierversuchslabors erschüttern seitJahren Deutschlands Öffentlichkeit. Aktuell mussten Behörden zweiSchlachthöfe nach Undercover-Recherchen schließen. Die Aufdeckungenlegen schonungslos systematische Tierquälerei und Behördenversagenoffen. Die FDP plant nun den Gegenschlag im Sinne der Agroindustrieund will gegen Tierschutzorganisationen vorgehen. Die Folgen sindunkalkulierbar."Die geplanten Verschärfungen, die investigativ arbeitendenVereinen die Gemeinnützigkeit entziehen soll, sind nichts anderes alseine getarnte Zensur und brandgefährlich, nicht nur für Tierschützer,sondern auch für Menschenrechts- und Umweltinitiativen", soFriedrich Mülln von SOKO Tierschutz. Die geplanten, neuenRepressionen werden sich gegen die gesamte Zivilgesellschaft richten:Jeder Verein, der zivilen Ungehorsam praktiziert oder sogar lediglichsolche Proteste öffentlich gut heißt, kann dann effektiv bekämpftwerden. Die AFD hatte im Bundestag bereits Interesse an den neuenMöglichkeiten gegen Menschenrechts-Initiativen verkündet.CDU-Politiker, wie Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und dievon dem jüngsten Tierschutzskandal um massive Straftaten inniedersächsischen Schlachthöfen betroffene Barbara Otte-Kinast,unterstützen die Pläne. Forderungen nach harten Strafen fürinvestigative Tierschützer haben es sogar in den Koalitionsvertragder Regierung geschafft.SOKO Tierschutz fordert die demokratischen Parteien auf, dieseZündelei an demokratischen Prinzipien wie Meinungsfreiheit,Pressefreiheit und dem Tierschutz im Verfassungsrang soforteinzustellen und anstatt die Überbringer der schlechten Nachricht,die echten Probleme zu bekämpfen und endlich hart gegen dieMassentierhaltung und das Behördenversagen bei der Kontrolle derNutztierhaltung vorzugehen.