FDP kritisiert Lücken in Scholz' Finanzplanung

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP hat Lücken in der Finanzplanung von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) kritisiert.



Der Finanzminister wisse nicht, wie er in den kommenden Jahren seine geplanten Schulden bedienen könne, sagte Haushälter Otto Fricke am Dienstag im Bundestag. Scholz habe einen Kanzlerkandidaten-Haushalt vorgelegt, der von der nächsten Bundesregierung ausgebadet werden müsse. "Das hat mit vernünftiger Haushaltsführung nichts mehr zu tun", betonte Fricke. So wolle der Finanzminister in seinem Etatentwurf für das kommende Jahr keine Ausgabe und keine Subvention wesentlich kürzen. Stattdessen solle nach der Krise noch mehr ausgegeben werden als davor./tam/DP/fba