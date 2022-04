FDP gegen schnelles Aus der Förderung von Plug-in-Hybriden

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP-Bundestagsfraktion hat sich gegen Pläne aus dem Wirtschaftsministerium ausgesprochen, staatliche Zuschüsse für Plug-in-Hybridfahrzeuge schneller zu streichen als bisher geplant. Der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Bernd Reuther, sagte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Im Koalitionsvertrag haben die Ampel-Parteien vereinbart, die Innovationsprämie auch für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge fortzuführen. Es gibt keinen Grund, jetzt von dieser Vereinbarung abzurücken. Jedes elektrisch betreibbare Fahrzeug leistet einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. Wir müssen einen Umstieg auf solche Fahrzeuge so attraktiv wie möglich machen und diese Fahrzeuge entsprechend auch fördern."

Das Bundeswirtschaftsministerium will, dass die Zuschüsse für Plug-in-Hybridfahrzeuge, die einen Elektro- und Verbrennungsmotor kombinieren, Ende 2022 auslaufen. Die Vorschläge aus dem Ministerium von Robert Habeck (Grüne) sind aber noch nicht innerhalb der Koalition abgestimmt.

Im Koalitionsvertrag heißt es, die Förderung für elektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride solle grundsätzlich so reformiert werden, dass sie ab dem 1. Januar 2023 nur für Fahrzeuge ausgegeben werde, die nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt haben - der nur über einen elektrischen Fahranteil und eine elektrische Mindestreichweite definiert werde./hoe/DP/mis