FDP fordert Merkel zu Begegnung mit Trump auf

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, bereits nächste Woche in die USA zu reisen, um mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump einen persönlichen Kontakt herzustellen. "Es ist die dringlichste Aufgabe der Kanzlerin, einen neuen Deal zu erreichen, wie Herr Trump das nennen würde", sagte Lindner der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). Trump, der am Freitag vereidigt wird, schätze Merkel offenbar als wichtigste Führungskraft in Europa, fügte Lindner hinzu: "Das muss man nutzen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur