FDP fordert Marktpreise für CO2 und 'Fitnessprogramm' für Wirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr Wettbewerb im Klimaschutz, bessere Bedingungen für die Wirtschaft und ein Umlenken in der Migrationspolitik sind die zentralen Forderung der FDP für die zweite Hälfte der Legislaturperiode.



Außerdem forderte Parteichef Christian Lindner bei der Vorstellung der Halbzeit-Bilanz der FDP am Montag in Berlin eine Reform des Bildungsföderalismus und ein Digitalisierungsministerium.

Die Klimapolitik der Bundesregierung sei nicht zielgerichtet und die vorgesehenen Maßnahmen seien nicht effektiv. So sei das geplante Zertifikate-Modell zur Bepreisung des CO2-Ausstoßes eigentlich eine CO2-Steuer, wirkungsvoller und transparenter sei ein freier Handel mit Emissionsrechten. "Der Klimaschutz wird nicht als technologische Herausforderung und als Anlass für Erfindergeist gesehen, sondern ist letztlich der Einstieg in eine komplette Planwirtschaft", sagte der Vorsitzende der Liberalen.

Lindner warnte die Bundesregierung davor, beim Klimaschutz auf die "Rigorosität" der Grünen einzugehen. Andernfalls würde die FDP die Vorhaben der Bundesregierung im Bundesrat nicht mittragen. Den Grünen gehe es nicht um Klimaschutz, sondern um einen "Kulturkampf" gegen die individuelle Mobilität durch das Auto.

Außerdem forderte der Parteichef ein "Fitnessprogramm für den Standort Deutschland". Dazu zählte Lindner unter anderem einen Abbau von Bürokratie, Erleichterungen für neue Arbeitsformen, Investitionen in die technische Infrastruktur und Bildung sowie ein verstärktes Engagement für einen weltweiten Freihandel.

In der Migrationspolitik habe Innenminister Horst Seehofer (CSU) den versprochenen Neustart nicht vollzogen, kritisierte Lindner. So würden in Deutschland noch immer weder effektiv ausreisepflichtige Menschen abgeschoben, noch qualifizierte Fachkräfte angeworben. Die Seenotrettung im Mittelmeer sei "keine Aufgabe für die evangelische Kirche", sondern eine staatliche, dürfe aber keine neuen Anreize für illegale Migration nach Europa setzen./afa/DP/men