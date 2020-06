FDP fordert Klarheit für Schüler für neues Schuljahr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Liberalen im Bundestag fordern eine schnelle Antwort von den Bildungsministerien der Länder und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) auf die Frage, wie es nach den Sommerferien an den Schulen weitergeht.



"Die massive Einschränkung des Grundrechts auf Bildung infolge der Corona-Pandemie ist besorgniserregend", sagte die stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Katja Suding, der Deutschen Presse-Agentur.

Es dürfe keine offene Frage sein, ob der Unterricht nach den Sommerferien wieder stattfinden könne. "Anja Karliczek muss jetzt gemeinsam mit den Kultusministern dafür sorgen, dass Kindern ihr Grundrecht auf Bildung nicht länger verwehrt bleibt", forderte sie. Wie verschiedene Lehrerverbände sprach sich auch Suding für Corona-Tests an den Schulen aus. Mit flächendeckenden Tests könne aufflammendes Infektionsgeschehen frühzeitig erkannt und isoliert werden.

Schulpolitik ist in Deutschland Ländersache. Vertreter mehrerer Bundesländer hatten bereits angekündigt, dass sie nach den Sommerferien wieder einen Normalbetrieb an den Schulen anstreben. Schon vor den Ferien wollen einige zumindest an den Grundschulen auch wieder volle Klassen unterrichten und dabei auf Abstandsregeln verzichten.

Karliczek selbst hatte Länder und Schulen in der "Rheinischen Post" dazu aufgerufen, die Voraussetzungen für einen verlässlichen Unterricht im neuen Schuljahr zu schaffen: "Jede Schule in jedem Land muss sich ein Ziel setzen: Nach den Ferien muss überall ein strukturierter Unterricht angeboten werden - und zwar so, dass möglichst ein volles Schulprogramm gewährleistet ist."