FDP dringt auf raschen Beginn der Gespräche über Klimakonsens

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP dringt einem Medienbericht zufolge auf einen raschen Beginn der von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer vorgeschlagenen Gespräche über einen nationalen Klimakonsens.



"Es ergibt keinen Sinn, dass Politiker in Deutschland weiterhin hauptsächlich über Medien, Talkshows und Rededuelle im Bundestag kundtun, für wie ungeeignet sie die Konzepte der Anderen halten", berichtete die "Rheinische Post" (Mittwoch) unter Berufung auf einen Brief von FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg an ihre Kollegen von CDU, CSU, SPD, Grünen und Linken. "Wir müssen uns zusammensetzen und zusammenraufen." Dem Bericht zufolge sollen die Gespräche nach dem Vorschlag Teutebergs gleich nach der Sommerpause aufgenommen werden. Diese skizzierte demnach in dem Schreiben auch Vorschläge der FDP für die Beratungen. Dabei gehe es um eine Ausweitung des Energiehandels, ein Investitionsprogramm für das Klima, mehr Aufforstung, synthetische Kraftstoffe und eine CO2-Vermeidung./seb/DP/zb