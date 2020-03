FDP: Zögerlichkeit bei Steuersenkungen völlig verantwortungslos

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Koalitionsausschuss hat die FDP ein entschlossenes Handeln der Bundesregierung angemahnt und insbesondere der Union Zögerlichkeit vorgeworfen.



Die Zögerlichkeit sei "völlig verantwortungslos", sagte der Parteivorsitzende Christian Lindner am Montag in Berlin. Er bezog sich darauf, dass sich der Koalitionsausschuss in der Nacht nicht darauf verständigen konnte, den für Anfang 2021 beschlossenen weitgehenden Abbau des Solidaritätszuschlages um ein halbes Jahr vorzuziehen, wie dies auch die SPD fordert. Lindner forderte ein "Machtwort" von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Es könne nicht sein, dass die Steuererhöhungspartei SPD hier eine Entlastung fordere, die Union aber genau dies wie schon seit Jahren blockiere, sagte Lindner. "Der Absturz der Börse sollte ein Weckruf an die Union sein, dass die Dimension der Krise nicht unterschätzt werden darf."

FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg erklärte, die vollständige Abschaffung des Soli sei "eine Frage des politischen Anstands und auch konjunkturpolitisch geboten". Unter den restlichen zehn Prozent, die nach den Plänen der großen Koalition nicht von der weitgehenden Streichung des Solidaritätszuschlags profitieren würden, seien gerade viele kleine Betriebe und Handwerker, die Entlastung gut gebrauchen könnten. "Hier müssen wir jetzt zügig und entschlossen handeln, damit die Coronakrise nicht Arbeitsplätze und Lebensstandard gefährdet." Dies gehe ohne die Aufnahme von Schulden, betonte Teuteberg. "Alle Maßnahmen können und müssen im Rahmen der Schuldenbremse erfolgen."/sk/DP/nas