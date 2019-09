Köln (ots) - Der stellvertretende FDP-Parteichef Wolfgang Kubickiwill die schlechten Ergebnisse seiner Partei bei den vergangenenWahlen schonungslos aufarbeiten. Im RTL-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!"sagt Kubicki: "Wir müssen daran arbeiten, dass sich das Gesicht derFDP verbreitert. Die dauernde Fokussierung auf Parteichef ChristianLindner schafft Probleme, weil sich an seiner Person alles reibt."Im RTL-Podcast kündigt Kubicki an: "Ich habe mich entschieden,deutlich mehr aufzutreten." Vor allem, weil er zur Generation 60 plusgehöre, die der Partei abhanden gekommen sei. Kubicki: "Der sehrjuvenile Auftritt der Freien Demokraten hat die über 60-Jährigenverstört. Die Kampagnen, die wir fahren, sind sehr bunt, sehrknallig. Wir reden von einem neuen Deutschland, von der digitalenZukunft und gebrauchen sehr viele Anglizismen." Die Fokussierung aufBildung für junge Leute und Digitalisierung unserer Gesellschaft habemöglicherweise Ältere abgeschreckt.Wolfgang Kubicki, der seit 1971 Mitglied der FDP ist, wünscht sichbei "FRAGEN WIR DOCH!" auch mehr Empathie seiner Partei in derAnsprache: "Das, was wir an Papieren produzieren, ist zutechnokratisch. Menschen treffen ihre Entscheidungen nicht nur mitdem Kopf, sondern aus dem Bauch heraus oder anders gesagt mit demHerzen. Wenn es uns nicht gelingt, diese Emotionen auch anzusprechen,haben wir ein Vermittlungsproblem."Im Umgang mit der AfD rät der Vizepräsident des DeutschenBundestages zu einem Kurswechsel: "Ich empfehle der demokratischenpolitischen Klasse, mit der AfD anders umzugehen als bisher. Wirkönnen sie gelegentlich auf den Arm nehmen. Persiflieren undironisieren wirkt manchmal viel desavouierender für die davonBetroffenen und lässt die Maske eher fallen als emotionalvorgetragene Angriffe." Abgeordnete der AfD würden auf Angriffetrainiert werden, um sie zu benutzen und zu sagen: 'Seht mal, wie diemit uns umgehen.' Kubicki ist überzeugt: "Persiflieren ist wirksamergegen die AfD als die gewünschte provozierende emotionale Ansprache."Das vollständige Gespräch mit Wolfgang Kubicki hören Sie inDeutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für RTL RadioDeutschland und 105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de,www.rtlradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcasts,Google Podcasts, Spotify, SoundCloud und AUDIO NOW.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell