Hamburg (ots) - Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP)fordert in der unklaren politischen Situation in Berlin eine starkeRolle des Parlaments. "Als Erstes muss der Bundestag anfangen zuarbeiten", sagte der Politiker dem Hamburger Magazin "stern", dasnach dem Scheitern der Koalitionssondierungen sein Erscheinen indieser Woche auf den Mittwoch vorgezogen hat. "Es macht ja keinenSinn, dass hier 709 Abgeordnete rumsitzen, weil wir beispielsweisekeine Aussschüsse haben", sagte Kubicki. Das Parlament müssemindestens arbeitsfähig sein. Am Dienstag war die Fraktion der Linkennoch damit gescheitert, sofort alle Fachausschüsse einzusetzen.Der FDP-Vize wehrte sich gegen den Vorwurf, die FDP allein seidafür verantwortlich, dass es jetzt wohl zu Neuwahlen kommen werde.Das liege nicht nur an der FDP. Den Vorwurf könne man genauso der SPDmachen. "Ihr Weg in die Große Koalition wäre einfacher gewesen, alses Jamaika je war", sagte Kubicki. Die Jamaika-Sondierung sei nebenSachfragen auch an fehlendem, gegenseitigen Vertrauen gescheitert."Es gab kein menschliches Grundvertrauen." Wenn etwa grüneAbgeordnete über FDP-Politiker sagen würden, sie seien"Menschenfeinde, AfD-light, Populisten", dann könne man nichterklären, warum man zusammengehen solle.