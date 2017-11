FDP-Vize Kubicki: 'Mich frustriert das hier extrem'

BERLIN (dpa-AFX) - Im Gegensatz zu FDP-Chef Christian Lindner hat sich sein Vize Wolfgang Kubicki genervt von den langwierigen Jamaika-Sondierungen gezeigt.



"Mich frustriert das hier extrem", sagte er am frühen Freitagmorgen, nachdem Union, FDP und Grüne ihre Gespräche unterbrochen und auf den Mittag verschoben hatten. "Wir sind, was ich wirklich faszinierend finde, nach vier Wochen im Prinzip in den wesentlichen Punkten nicht weiter. Und das ist bedauerlich." Lindner hatte dagegen gesagt: "Wir sind heute ganz viele Schritte weitergekommen."

Kubicki erklärte weiter, es habe sich "nicht wirklich" Vertrauen zwischen den handelnden Personen aufgebaut. Damit fehle eine Grundlage dafür, bei schwierigen Fragen zu einem Ergebnis zu kommen. "Wenn das bei dem heutigen Stand bleibt, dann werden wir nicht weiterkommen." Er betonte, dass in den Sondierungen für eine Jamaika-Koalition vier Parteien auf Augenhöhe miteinander verhandelten. Es gebe keine Anordnungen oder Machtworte, sondern die Möglichkeit, sich zu einigen - "oder auch nicht".