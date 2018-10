Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bonn/Berlin (ots) - Die FDP rechnet nicht damit, dass beimheutigen Koalitionsgipfel zur Dieselproblematik Entscheidungenfallen, die für die breite Masse der Autofahrer befriedigend sind."Man darf mit faulen Kompromissen rechnen. Das eigentliche Problemwird nicht gelöst werden", meinte der verkehrspolitische Sprecher derFDP im Bundestag, Oliver Luksic, im phoenix tagesgespräch (am 1.Oktober 2018). Die Bundesregierung habe in den vergangenen JahrenZeit vergeudet, um die Probleme anzugehen. "Jetzt werden wegen derhessischen Landtagswahl Lösungen mit heißer Nadel gestrickt",kritisierte Luksic. Er mutmaßte, dass sich die Koalitionsspitzen aufeine Mischung aus Umtausch und Nachrüstungen in einem begrenztenRahmen verständigen könnten."Wir brauchen jetzt aber eine Fonds-Lösung für alle Dieselfahrer,damit sie nicht von Fahrverboten und kalter Enteignung betroffensind", verwies Luksic auf die Millionen Pendler, die von außerhalb indie Städte unterwegs seien. Dort, wo betrogen worden sei, müssten dieAutobauer dafür geradestehen. Darüber hinaus forderte er eineninternationalen Ansatz: "Es kann nicht sein, dass wir eine Lösungausschließlich für die deutsche Industrie machen, wenn auchausländische Hersteller getrickst haben", wandte sich Luksic gegensolche Pläne. "Eine solche Insellösung nur für deutsche Herstellergreift zu kurz", meinte der Liberale.