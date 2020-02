Köln (ots) - Der FDP-Politiker Burkhard Hirsch, ein "Urgestein" seiner Partei,erwartet nach den Wirren um die Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidentenvon Thüringen Verluste für die Liberalen bei den anstehenden Kommunalwahlen inBayern und der Wahl zur Hamburger Bürgerschaft. "Ich fürchte, dass der Schadenfür die FDP erheblich sein wird", sagte der der frühere Bundestagsvizepräsidentund ehemalige NRW-Innenminister dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe).Die Vorgänge in Thüringen hätten das Ansehen der FDP belastet. "Thomas Kemmerichhätte die Wahl gar nicht erst annehmen dürfen. Das war ein schwererstrategischer Fehler, mit dem er sich für eine politische Zukunft in der FDPdisqualifiziert hat. Die Art und Weise, wie er die Sache vergeigt hat, zeigt,dass seine Fähigkeiten zweifellos nicht im politischen Bereich liegen." Der89-Jährige begrüßte es, dass Parteichef Christian Lindner am heutigen Freitag imParteivorstand die Vertrauensfrage stellen will. "Ich bin mir sicher, dass ergestärkt aus der Abstimmung hervorgehen wird." Die CDU in Thüringen forderte erauf, den Weg zu Neuwahlen freizumachen. Dazu ist eine Zweidrittelmehrheiterforderlich. Hirsch forderte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauerauf, die Thüringer CDU per Anweisung zu einem Votum für Neuwahlen anzuhalten.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4513757OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell