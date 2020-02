München (ots) - "Die ersten vierzehn Wochen war mir fürchterlich übel. Ichkonnte mich nur noch von Bananen und Bananenbrot ernähren, alles andere habe ichnicht bei mir behalten", bekennt die werdende Mutter Lencke Steiner (34), dienach der Scheidung von Ehemann Philippe Steiner (35) wieder ihren MädchennamenWischhusen angenommen hat. Zuerst habe sie einige Kilo abgenommen, erzählt dieFDP-Politikerin im Gespräch mit der Zeitschrift FRAU IM SPIEGEL. "Das hatte denVorteil, dass die ganzen Monate über niemand wirklich etwas von meinerSchwangerschaft gemerkt hat", verrät die Bremerin FRAU IM SPIEGEL. Ganze sechsMonate hatte sie es geheim gehalten, doch mittlerweile kann sie ihren Baby-Bauchnicht mehr verstecken.Was es wird, will sie allerdings noch nicht verraten. Über ihre Schwangerschaftsagt sie: "Ich bin wie immer, habe weder Hormonschwankungen noch irgendwelcheaußergewöhnlichen Ess-Gelüste. Allerdings schmeckt mir momentan mehr Süßes.Morgens esse ich Schoko-Croissant, früher hätte ich zum Schinkenbrötchengegriffen." Auch an ihrem vollgestopften Terminkalender hat sich trotz deswachsenden Baby-Bauchs nichts geändert: "Mein Arbeitstag fängt morgens um 9 Uhran und endet selten vor 21 Uhr."Vater des Babys ist ihr Lebensgefährte Markus Jerger (55), der älteste Sohn vonCharity-Lady Ute-Henriette Ohoven (73). Er ist bereits vierfacher Vater (zweiTöchter, 23 und 22, zwei Söhne, 11 und 9). Den Geschäftsführer desBundesverbandes mittelständischer Wirtschaft hat die bremische Landespolitikerinnach der Trennung von ihrem Ehemann im April 2018 kennengelernt. Jetzt krönt dasPaar seine Liebe mit einem Baby: "Unser kleines Krümelchen ist ein absolutesWunschkind."Da sie sich schon immer Kinder gewünscht hat, führt Lencke Wischhusen seit demTeenageralter eine Liste mit Vornamen, die ihr gefallen. Manche wurden zwarwieder gestrichen, dafür kamen neue hinzu. "Da stehen ein paar Namen drauf, dieuns beiden gefallen, aber wir haben uns noch nicht endgültig entschieden."Auch welchen Familiennamen der Nachwuchs tragen wird, ist noch ein Geheimnis,denn heiraten werden die beiden wohl nicht. "Ich trage meine Liebe im Herzen undbrauche dafür keinen Trauschein", betont die werdende Mutter, die nach derGeburt finanziell unabhängig sein und weiterarbeiten will. "Es ist mein höchstesGut, frei entscheiden zu können, mit wem ich zusammen bin und wie ich mein Lebengestalte", betont Lencke Wischhusen. "Würde ich finanziell komplett von einemMann abhängen, würde ich all meine Werte aufgeben. Für mich ist deshalb eine,Working Mom' selbstverständlich. Im Idealfall will ich das Kind sogar mit insBüro nehmen".Pressekontakt:Ulrike ReischRessortleitung AktuellFrau im SpiegelTel.: 089-272708977E-Mail: ulrike.reisch@funke-zeitschriften.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29590/4512092OTS: Frau im SpiegelOriginal-Content von: Frau im Spiegel, übermittelt durch news aktuell