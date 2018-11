FDP-Politikerin Katja Suding und Abendblatt-Chef Lars Haider sind Panel-Teilnehmer der Communications Week® Hamburg

Hamburg (ots) - Kommunikations- und Medienprofis unter sich: Dieerste deutsche Communications Week® am 13. November in Hamburg stehtganz im Zeichen der Disruption in PR, Medien und derÖffentlichkeitsarbeit.Höhepunkte des Events sind vier Workshops und einePanel-Diskussion über Kommunikation in Zeiten des schwindendenEinflusses der klassischen Medien, von Social Media und ständigsteigenden Vertrauenswerten für bislang unbekannte Influencer.Wie gehen Journalisten, Politiker, Marketing- undSocial-Media-Profis mit diesen neuen Realitäten um? Darüberdiskutieren Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts,Roman Heflik, Managing Editor von Xing Klartext, Sandra Hartwig, Headof Communications der Otto Group Digital Solutions, Andrea Buzzi,Gründerin und Geschäftsführerin der Agentur Frau Wenk, und KatjaSuding, stellvertretende Partei- und Fraktionsvorsitzende der FDP.Die FDP-Politikerin kann das Thema dabei gleich aus zweiPerspektiven beleuchten. Denn die Bundestagsabgeordnete ist nicht nurein politischer Kommunikationsprofi in eigener Sache, sondern selbsteine erfahrene PR-Expertin. Immerhin arbeitete Suding vor ihrerFDP-Karriere als Kommunikationsberaterin unter anderem bei Edelmann.Die Workshops der Communications Week® Hamburg versprechenQuick-Wins und Insights, die alle Teilnehmer ein wenig schlauermachen sollen: Ob nun in Sachen Expertenaufbau, Content-Produktionoder datengetriebener PR. Zudem gibt Ubermetrics-CEO Patrick Bunkeinen Überblick über die wichtigsten Public-Relations-Trends."Einen knappen Morgen lang wollen wir uns kompakt und konzentriertmit der Frage beschäftigten, wie Kommunikationsprofis am besten mitden Herausforderungen der Disruption umgehen sollen", erklärt AndreaBuzzi, Gründerin und Geschäftsführerin der Agentur Frau Wenk. "Genaudas wollen wir leisten. In Impuls-Vorträgen, Quick-Win-Workshops undeiner Podiumsdiskussion."In New York organisiert Kite Hill PR bereits seit fünf Jahren dieCommunications Week®, die seitdem jährlich wächst und einen immergrößeren Einfluss auf die gesamte Branche gewinnt."Als wir die Communications Week® 2014 zum ersten Malorganisierten, war es unsere Vision die PR-, Media- undMarketing-Industrie zusammenzubringen und zu inspirieren", sagtTiffany Guarnaccia, Gründerin der Communications Week® sowieGründerin und CEO von Kite Hill PR. "Für uns sind die Events inToronto, London und nun auch in Hamburg ein spannender nächsterSchritt, um unsere Vision auf ein globales Publikum auszuweiten undgleichzeitig unserer ursprünglichen Mission treu zu bleiben."Eventdetails Communications Week® HamburgWann: Dienstag, 13. November, von 8.00 Uhr bis 11.00 UhrWo: Design Offices Hamburg Domplatz | Domstraße 10 | 20095 HamburgWer: PR-Profis in Unternehmen und Agenturen, Marketing-Manager,Journalisten und InfluencerAnmeldung: Tickets können unterhttps://doo.net/veranstaltung/28136/buchung erworben werden.Journalisten können per Mail an commsweek@frauwenk.de ein kostenlosesPresseticket anfragen.BildmaterialPorträt Andrea Buzzi, Geschäftsführerin, Agentur Frau Wenk(Bildnachweis: Klaus Knuffmann): https://bit.ly/2zwbpPUPorträt Tiffany Guarnaccia, Gründerin, Kite Hill PR (Bildnachweis:Kite Hill): https://bit.ly/2QrqQA0Logo Communications Week® Hamburg (Bildnachweis: Kite Hill):https://bit.ly/2Ds8KLGÜber die Agentur Frau Wenk +++ GmbHFrau Wenk ist eine PR-Boutique für Internettechnologieunternehmenund Plattformen. Seit 2008 berät die Agentur Unternehmen aus Europaund den USA bei der kommunikativen Außendarstellung in Wirtschafts-und Fachmedien sowie bei digitalen Influencern. In mehr als zehnJahren Beratungstätigkeit hat die Agentur über 130 Tech-Unternehmenund Start-ups mit digitalem Geschäftsmodell so zu mehr Sichtbarkeitund Erfolg verholfen. Frau Wenk ist als Content-Spezialist fürdigitale Themen Herausgeber von Clutch, dem Gesellschaftsmagazin fürdie digitale Welt. Als Agentur mit hoher digitaler Expertise treibtFrau Wenk das Thema disruptive PR voran, unter anderem alsVeranstalter der globalen Communications Week® für PR-Profis imDACH-Raum. Zu den langjährigen Kunden der Agentur zählen unteranderem emetriq, WeQ, AppNexus, Teads und Laterpay.#PassionateThoughtLeaders #DisruptivePR www.frauwenk.deMehr News von Frau Wenk:Twitter: https://twitter.com/FrauWenkNewsroom: https://www.frauwenk.de/newsroom/About Communications Week®Communications Week® is a cross-industry celebration of publicrelations, communications and media industries. The week ofinspirational, informational and social events held at variouslocations around New York City and online. 