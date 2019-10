FDP-Politiker Djir-Sarai fürchtet neue Flüchtlingswelle nach Europa

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der außenpolitische Sprecher der FDP, Bijan Djir-Sarai, rechnet wegen der absehbaren türkischen Militäroffensive in Nordsyrien mit einer neuen Flüchtlingswelle nach Europa. "Die Gefahr besteht durchaus. Denn ein Einmarsch türkischer Truppen wird sich destabilisierend auf die Region auswirken", sagte der FDP-Politiker der "Saarbrücker Zeitung".

Gerade in Deutschland lebten bereits sehr viele syrische Flüchtlinge. "Auch deshalb kann die Bundesregierung das Säbelrasseln Ankaras nicht kalt lassen", so Djir-Sarai. Obwohl sich der Militäreinsatz schon länger abgezeichnet habe, hätten weder die EU noch Deutschland eine Initiative ergriffen, um diese Gefahr abzuwenden. "Hier wurde eine politische Chance verpasst. Und ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass irgendwer jetzt noch das Ruder herumreißen kann", so der FDP-Politiker.

Foto: über dts Nachrichtenagentur