Köln (ots) - Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Alexander GrafLambsdorff wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel vor, den richtigenAbgang verpasst zu haben. In einem Interview mit DeutschlandsExperten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5 Spreeradio sagtLambsdorff: "Ich bedaure, dass sie zur letzten Bundestagswahl nichterkannt hat, dass sie in ihrer vierten Amtszeit keine Weichen mehrstellen kann." Lambsdorff: "Wie bei Adenauer und Kohl ist die vierteAmtszeit eines Kanzlers eine zu viel."Alexander Graf Lambsdorff: "Wir werden uns vielleicht nach Merkelsfrühen Jahren sehnen, aber sicherlich nicht nach ihrem letzten Jahr."Im Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" nimmt Lambsdorff auch zu seinenpersönlichen Begegnungen mit der scheidenden CDU-Chefin Angela MerkelStellung: "Sie ist wahnsinnig nett, witzig und angenehm unprätentiös.Und stolziert nicht wie manch ein männlicher Politiker mit breitenSchultern durchs politische Berlin. Doch ihre vierte Amtszeit isteine zu viel."Lambsdorff kritisiert, dass Merkel nur auf auf den Parteivorsitzverzichten will: "Dass sie sagt, sie fühle sich nicht in der Lage,ihre Partei zu führen, es reiche aber fürs Land, ist für mich nichtlogisch." Der stellvertretende FDP-Fraktionschef ist sicher, dassMerkel die Amtszeit nicht bis 2021 ausfüllt: "Für neue Impulsebraucht unser Land einen neuen Bundeskanzler. Wer auch immer neuerCDU-Chef wird, wird auch nach der Kanzlerschaft greifen."Lambsdorff hofft, dass der oder die neue CDU-Chefin "Politikfrischer und dynamischer gestaltet, mit Themen wie Bildung,Digitalisierung und Europa."Zu SPD-Chefin Andrea Nahles sagt Lambsdorff im Gespräch mit"FRAGEN WIR DOCH!": "Sie hat einen phantasielosen Fahrplan für dieweiteren Projekte der SPD in der Großen Koalition vorgelegt.Spätestens am Parteitag zur Europawahl Anfang Dezember wird die SPDin den Spiegel schauen und über den Verbleib in der Großen Koalitionentscheiden."Zu CSU-Parteichef Horst Seehofer sagt Lambsdorff: "Es ist völligklar, dass Seehofer nicht bleiben kann."Über eine mögliche Jamaika-Koalition: "Wenn CDU und CSU neue Köpfean der Spitze haben und bereit sind, ein bisschen mutiger zu sein alsvor einem Jahr, kann ich mir vorstellen, dass sich auch in SachenJamaika wieder etwas tut."Das vollständige Gespräch mit Alexander Graf Lambsdorff hören Siein Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5Spreeradio auf www.spreeradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie überApple Podcasts, Spotify und SoundCloud.