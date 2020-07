FDP: Patienten Angst vor Corona-Ansteckung im Krankenhaus nehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP-Bundestagsfraktion hat die Bundesregierung zu einer Informationskampagne aufgefordert, um Patienten die Furcht vor einer Corona-Ansteckungsgefahr im Krankenhaus zu nehmen.



"Menschen trauten und trauen sich offenbar aus Angst vor Corona nicht, sich trotz Symptomen in ärztliche Behandlung zu begeben. Dies ist lebensgefährlich", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Theurer der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag).

In der Antwort der Regierung auf eine FDP-Anfrage heißt es: "Teilweise haben Patientinnen und Patienten aus Angst vor einer Infektion mit COVID-19 auch medizinisch notwendige Behandlungen von sich aus aufgeschoben." In der Antwort wird darauf hingewiesen, dass die Regierung Mitte März die Krankenhäuser zum Aussetzen von Aufnahmen, Operationen und Eingriffen aufgefordert habe, sofern dies aus medizinischer Sicht verantwortbar sei. Man habe aber zugleich immer wieder darauf verwiesen, dass notwendige Untersuchungen und Therapien weiterhin erbracht werden könnten.

Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine zweite FDP-Anfrage geht hervor, dass es in den Kalenderwochen 13 bis 18 (23. März bis 3. Mai) insgesamt 7486 Sterbefälle mehr als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 gegeben hat. Davon seien 7083 Verstorbene laborbestätigt an Covid-19 erkrankt gewesen. "Auf welche Ursachen die verbleibenden 403 zusätzlichen Todesfälle zurückzuführen sind, ist der Bundesregierung nicht bekannt", heißt es in der Antwort, die auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In ihr wird auch betont, dass für eine abschließende Einordnung der erhöhten Sterblichkeit der gesamte Jahresverlauf betrachtet werden müsse.

Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann forderte die Regierung zum Handeln auf. "Wir müssen jetzt schnell wissen, zu welchen Kollateralschäden die Pandemie im Gesundheitswesen geführt hat", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Dies sei nötig, "um die Erfahrungen aus dem Lockdown rechtzeitig vor einer möglichen zweiten Welle nutzen zu können".