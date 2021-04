DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP in Nordrhein-Westfalen will möglichst viele Bürger zu Immobilieneigentümern machen. Das geht aus einem Leitantrag für einen digitalen Landesparteitag der Liberalen am Samstag hervor, über den die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (Donnerstagsausgabe) berichtet. Angedacht ist demnach ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer und die Förderung des "sozialen Wohnungskaufes".

Die FDP will dafür "Mietkauf-Modelle" entwickeln für jene, die es sich bisher nicht leisten können, eine Wohnung zu erwerben. Mit privaten Investoren und im städtischen Wohnungsbau könnten künftig immer mehr "Mietkauf-Wohnungen" entstehen, hieß es. Über Tilgungskostenzuschüsse und Vorfinanzierungen würde so für viele Menschen der Erwerb der eigenen Wohnung möglich.

