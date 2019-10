FDP: Merkel muss Nordsyrien-Konflikt zur Chefsache erklären

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, den Nordsyrien-Konflikt zur Chefsache zu machen. "Kanzlerin Merkel muss schnellstens für politische Orientierung und Führung im Nordsyrien-Konflikt sorgen, um weiteren Schaden für das Land durch eine heillos zerstrittene Bundesregierung zu verhindern", sagte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, dem "Handelsblatt". Es sei doch "ein Unding", dass Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am heutigen Samstag in die Türkei reise und die Position der Bundesregierung zum Nordsyrien-Konflikt völlig offen sei, so der FDP-Politiker weiter.

Die Bundeskanzlerin müsse dieses außen- und verteidigungspolitische Chaos mit ihrer Richtlinienkompetenz schnellstens beenden, sagte Theurer.

