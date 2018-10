FDP-Fraktionsvize kritisiert Diesel-Paket als 'Flop'

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Fraktionsvize Michael Theurer hat das geplante neue Maßnahmen-Paket der Regierung in der Dieselkrise als "Flop" bezeichnet.



Nicht nur BMW und Opel lehnten Hardware-Nachrüstungen kategorisch ab, sagte Theurer der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. "Auch VW und Daimler wollen erst dann nachrüsten, wenn sich alle Autokonzerne beteiligen, also am Sankt Nimmerleinstag."

Außerdem sei die Kontrolle der Schadstoffgrenzwerte durch ein dauerhaftes Scannen der Fahrzeuge nicht praxistauglich. "Weiterhin sollen die Regelungen nur für wenige Städte gelten, so dass weitere Fahrverbote nicht zu verhindern sein werden", sagte Theurer.

Die Bundesregierung habe es versäumt, die Grenzwerte und "fragwürdigen Messungen" zum Schadstoff-Ausstoß anzugehen. Autofahrer und Handwerker seien die großen Verlierer einer gescheiterten Politik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), sagte er/hoe/DP/mis