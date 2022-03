FDP-Fraktionschef: Neuauflage der Wehrpflicht ausgeschlossen

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Fraktionschef Christian Dürr hält eine Neuauflage der Wehrpflicht in Deutschland für ausgeschlossen. "Wer diese Debatte führt, lenkt von den wahren Problemen der Truppe ab. Ziel unserer Investitionen in die Bundeswehr ist, sie zu einer der modernsten Armeen der Welt zu machen und damit zu einem wirklich attraktiven Arbeitgeber", sagte Dürr am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Ampelkoalition wolle erreichen, dass die Soldaten bestmöglich ausgestattet seien. In den letzten 16 Jahren sei "die Bundeswehr vernachlässigt worden". Dürr sagte: "Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Truppe gut auszurüsten und Strukturen zu verbessern, damit sie jederzeit einsatzfähig ist. Es geht nicht um Mobilmachung, sondern um volle Bündnisfähigkeit."/cn/DP/eas