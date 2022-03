FDP-Fraktionschef: Ampel korrigiert Fehler bei Bundeswehr

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat die geplanten Milliarden-Investitionen in die Ausstattung der Bundeswehr gerechtfertigt. "Die Vernachlässigung der Truppe war ein historischer Fehler, und diesen historischen Fehler wird diese Regierungskoalition jetzt korrigieren", sagte er am Mittwoch in der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag. Weitere Abstriche bei der Einsatzfähigkeit könnten nicht zugelassen werden. Dies sei man den Soldatinnen und Soldaten schuldig. In der dramatischen Sicherheitssituation des Ukraine-Krieges gelte es, hinter ihnen zu stehen.

Dürr sagte, der von Russland begonnene Krieg betreffe alle in Europa. "Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen auch für unsere Freiheit. Das dürfen wir diesen Menschen nie vergessen." Daher sei es auch richtig, dass die Koalition mit einem Tabu gebrochen habe und Deutschland Waffen in ein Konfliktgebiet liefere. Zugleich sei die geopolitische Stärke Deutschlands und des Westens die wirtschaftliche Stärke. Daher müssten Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten und gegebenenfalls auch verschärft werden können./bk/sk/tam/abc/sam/bw/mfi/DP/eas