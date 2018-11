FDP-EU-Spitzenkandidatin Beer: Auch auf einen ungeordneten Brexit vorbereiten

Bonn (ots) - Nachdem die EU das Austrittsabkommen mitGroßbritannien abgesegnet hat, bleiben deutsche Politiker skeptisch,ob die Vereinbarung auch durch das britische Parlament kommt. "Wirtun gut daran, uns auf den Brexit vorzubereiten - und zwar auf beideVarianten", wollte die FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahlen imkommenden Jahr, Nicola Beer, einen ungeordneten Brexit in der Sendung"unter den linden" im Fernsehsender phoenix (Montag, 26. November)nicht ausschließen. Beer, Generalsekretärin ihrer Partei, saherhebliche Probleme, sollte die Trennung Großbritanniens ohne einenVertrag ablaufen. "Das ginge vor allem zu Lasten der Bürger", soBeer. Visa müssten beantragt werden und durch schwierigeHandelsbeziehungen stünden dann auch Arbeitsplätze auf dem Spiel.Beer kritisierte, dass die EU die vergangenen zwei Jahre nichtdafür genutzt habe, grundlegende Reformen einzuleiten. "Wir müssenineffiziente Strukturen in der EU verbessern und das Geld effektivereinsetzen", plädierte die Liberale dafür, diesen Reformprozessalsbald zu beginnen. Im Zusammenhang mit dem Streit um denitalienischen Haushalt appellierte Beer an die EU-Kommission, nochintensiver die Gespräche mit der italienischen Regierung zu suchen."Es besteht sonst die Gefahr, dass da zwei Züge aufeinanderprallen -und am Ende gibt es nur Verlierer."Der Brexit-Beauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Metin Hakverdi,sah nach dem Austritt der Briten aus der EU-Gemeinschaft dieNotwendigkeit, den Bürgern den Sinn und Nutzen der Union deutlicherzu machen. "Wir leben verdammt gut mit der EU. Wir müssen denMenschen aber besser erklären, warum die EU für uns eine gute Sacheist", so der Sozialdemokrat. Hierbei hätten vor allem auf Frankreichund Deutschland eine große Verantwortung. Hakverdi war überzeugt,dass sich trotz aller Kritik die meisten Bürger für die EUaussprechen würden. Auch einen Austritt der Briten ohne Vertrag sähendie meisten kritisch. "Es gibt eine Mehrheit gegen einen unsortiertenAustritt."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell