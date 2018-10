FDP-Chef will Abgas-Messstellen untersuchen lassen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Chef Christian Lindner bezweifelt, dass die schädlichen Stickoxidabgase in deutschen Städten seriös gemessen wurden und fordert eine bundesweite Überprüfung der Messstationen. Lindner sagte der "Bild am Sonntag": "Deutschland streitet über den Diesel. Dabei wäre es sinnvoll, wenn erst einmal die Messstellen und Messmethoden in den Städten untersucht werden."

Es gebe Zweifel, ob die dem europäischen Standard entsprächen. "Dann kann man sich viel Ärger und Geld sparen. Ohne diese Prüfung leuchtet mir nicht ein, dass Neapel so viel sauberer sein soll als Hamburg." Kritik an den Kaufprämien für saubere Dieselautos kommt vom ADAC. Ulrich Klaus Becker, Vizepräsident für Verkehr, sagte "Bild am Sonntag": "Das, was einige Hersteller Umtausch nennen, läuft Gefahr zum Abverkaufsprogramm für Ladenhüter zu werden."

