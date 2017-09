FDP-Chef schlägt im Abgasskandal Verzicht auf Dividende vor

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Chef Christian Lindner fordert in der Diesel-Abgasaffäre eine Entschädigung der Autobesitzer durch die Hersteller und schlägt zur Finanzierung einen Verzicht der Aktionäre auf die Dividenden vor. Lindner sagte zu "Bild am Sonntag": "Wenn jemand ein Auto in dem Glauben auf gute Abgaswerte kauft, aber die Werte nicht stimmen, dann muss der entschädigt werden. Und zwar zulasten des Herstellers des Autos, nicht des Steuerzahlers. Dann gibt es eben für die Aktionäre mal ein paar Jahre keine Dividende."

Lindner betonte, dass es klare Regeln geben müsse: "Der, der Fehler macht, haftet dafür."

