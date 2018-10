FDP-Chef nennt Bedingung für Beteiligung an Jamaika in Hessen

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Chef Christian Lindner hat eine zentrale Bedingung seiner Partei für eine Regierungsbeteiligung in Hessen genannt. Vorbild müsse "die Jamaika-Regierung in Kiel sein", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, in der jeder seine Punkte machen kann".

Dagegen könne "die Methode Merkel - also den anderen über den Tisch zu ziehen, sodass er seine Wahlversprechen brechen muss - kein Vorbild sein", so der FDP-Vorsitzende weiter.

