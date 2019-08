FDP-Chef begrüßt Scholz-Kandidatur für SPD-Vorsitz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Chef Christian Lindner hat die Kandidatur von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für den SPD-Vorsitz begrüßt. "Olaf Scholz ist eine respektable Persönlichkeit. Viele an der Basis der SPD werden erleichtert sein, dass nun doch ein Schwergewicht als Vorsitzender antreten will", sagte Lindner den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Samstagsausgaben).

Aus der CDU sei dieser Tage viel Häme über die SPD zu hören gewesen. "Wir waren selbst einmal in einer schwierigen Lage, weshalb wir uns an so etwas nicht beteiligen", so der FDP-Chef weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur