FDP-Chef Lindner unterstützt Seehofers Haltung in der Asylpolitik

Berlin/Bonn (ots) - Im Streit von CDU und CSU um die Asylpolitikhat der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner Verständnis für beideUnionsparteien gezeigt: "Natürlich wollen wir eine europäischeLösung, brauchen wir eine Kontrolle der europäischen Außengrenzen,damit wir uns innerhalb Europas frei bewegen können. Da ist FrauMerkel zuzustimmen", sagte Lindner im Interview mit dem Fernsehsenderphoenix. Diese Asylpolitik habe die Bundeskanzlerin jedoch in denletzten zwei Jahren nicht erreicht. Deshalb habe Horst Seehoferdurchaus recht, das alte Recht übergangsweise wieder zu aktivierenund an der Grenze zurückzuweisen. "Das wäre ein Hebel, das würde denEinigungsdruck in Europa erhöhen, endlich zu einer anderen,gemeinsamen Politik zu finden", so Lindner. "In der Sache wäre esrichtig, es gäbe eine Kombination aus der langfristigen ZielsetzungMerkel - Stichwort Europa - und der kurzfristigen provisorischenIntervention, die Herr Seehofer vorschlägt. Beides zusammengenommenist etwa unsere Position."Anstelle einer "Problemlösung" erwarte Lindner einen"windelweichen Kompromiss von CDU und CSU", dem am Ende sogar die SPDnoch zustimmen könne. In dieser Situation werde einer von beiden denKürzeren ziehen. "Da geht's bis an den politischen Gesichtsverlust.Es sei denn, es gibt einen wachsweichen Formelkompromiss, der nichtsin der Sache bewegt, der nichts löst, der die Sache irgendwie auf derZeitachse verschiebt und nicht löst. Wenn Sie mich nach einerPrognose fragen: Ich tippe auf genau so etwas."