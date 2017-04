FDP-Chef Lindner sieht größte Schnittmenge mit der Union

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Äußerungen am Wochenende über mögliche Koalitions-Konstellationen nach der Bundestagswahl hat der FDP-Vorsitzende Christian Lindner klargestellt, dass seine Partei inhaltlich die größte Schnittmenge mit der Union habe. "Der Charakter unseres Programms ist Agenda 2030", sagte Lindner im ARD-"Bericht aus Berlin". "Was der Herr Schulz will, das ist Agenda 1995. Frau Merkel verteidigt wenigstens die Agenda 2010 von Herrn Schröder - das ist mir zu wenig - aber steht doch trotzdem der FDP näher als SPD und Grüne", so Lindner.

Eine EU-Mitgliedschaft der Türkei lehnt der FDP-Chef nach wie vor ab. Europa müsse seine eigenen Regeln und Werte wieder ernst nehmen. "Wir können uns nicht vorführen lassen. Und wenn das europäische Projekt Zukunft haben soll - und dafür sind wir - dann muss es sich selber ernst nehmen", sagte Lindner.

