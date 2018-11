FDP-Chef Lindner schaltet sich in Hartz-IV-Debatte ein

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Ankündigung der SPD, die bisherigen Hartz-IV-Regeln durch eine neue Sozialgesetzgebung ersetzen zu wollen, kommen auch aus der FDP Forderungen nach Veränderungen am Hartz-IV-Konzept. "Wir brauchen einen Sozialstaat, der sehr viel stärker als bisher würdigt, wenn Menschen auch in kleinen Jobs arbeiten", sagte FDP-Chef Christian Lindner der "Bild" (Montagsausgabe). Wer neben Hartz IV noch einen Minijob habe, sollte also zum Beispiel von diesem Lohn mehr behalten dürfen als heute.

"Außerdem sollte die Bürokratie vereinfacht werden, denn die hilft den Findigen und nicht den Fleißigen", so Lindner weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur