FDP-Chef Lindner kritisiert Berichterstattung über sein Essverhalten

Hamburg (ots) - Christian Lindner kritisiert die Berichterstattungmancher Medien über sein vorsichtiges Essverhalten: "Wenn man wie ichmal in der Jugendzeit sehr schwer, sehr fett war und das weghungert,dann muss man natürlich aufs Essen achten", sagte der FDP-Chef in dersoeben erschienenen Ausgabe des Podcasts von ZEIT ONLINE undZEITmagazin Alles gesagt?. "Ich finde es schon ein bisschen mies vonJournalisten, auf solche körperlichen Probleme fortwährendzurückzukommen. Ich finde das persönlich übergriffig. Warum esse ichkeine Pommes? Weil ich als Pubertierender so fett war, dass natürlichdas Körpergedächtnis auch eines 40-Jährigen sich daran erinnert undman schneller zunimmt."Über seinen Charakter sagt der FDP-Chef: "Ich kann mich nichtdavon freimachen, dass ich mitunter eine gewisse Aggressivität habe."Er begreife Politik nicht als Schreibtischjob, "deshalb bin ichmanchmal auch überscharf und aggressiv. Weiß ich ja auch. Ich binnicht immer so entspannt und elegant und cremig." Er wolle sich dasnicht abtrainieren: "Das gehört auch zu mir."Mehr als drei Stunden spricht Christian Lindner in Alles gesagt?über Migration und Klimawandel, über die Lehren aus der Bayern-Wahl,über die Gründe für das Scheitern von Jamaika und möglicheFDP-Koalitionen nach der nächsten Bundestagswahl, über denPhilosophen Peter Sloterdijk und Star Wars, über seine Jugend inWermelskirchen - und Currywurst. Die Interviews des potenziellunendlichen Podcasts Alles gesagt? von ZEITmagazin-ChefredakteurChristoph Amend und ZEIT ONLINE-Chefredakteur Jochen Wegner folgeneiner besonderen Regel: Das Gespräch endet erst dann, wenn der Gastes für beendet erklärt. Lindner sprach drei Stunden und 18 Minuten.Die neue Ausgabe des Podcast Alles gesagt? ist direkt auf ZEITONLINE und auch über die meisten Audioplattformen wie iTunes undSpotify abrufbar.